رؤساء الوحدات المحلية يفتتحون 4 مساجد ببني سويف والواسطى واهناسيا
هشام حنفي يطرح استطلاع رأي حول بطل الدوري المصري هذا الموسم
لا تنخدعوا في الطقس.. عودة الأجواء الباردة والأمطار خلال الأيام القادمة
عقب تجديده بالجهود الذاتية..محافظ قنا يفتتح المسجد العتيق بنجع حمادي
حكم وضع زبدة الكاكاو المرطبة للشفاه المتشققة خلال الصيام
كيفية تعديل جهة صرف المعاش قبل شهر مارس 2026
حول آيفونك إلى مساعد خارق مع شات جي بي تي.. 10 مزايا مذهلة ستفاجئك
محافظ المنوفية يحيل المتغيبين بدون إذن بمستشفى تلا العام للتحقيق
عمر مرموش.. مستقبل غامض مع مانشستر سيتي هل يرحل نهاية الموسم؟
بدون بصمة.. أرقام صادمة لـ كامويش في مباراة الأهلي والجونة
مسلسل الست موناليزا حكاية امرأة استثنائية.. مواعيد العرض والإعادة
كريستيانو رونالدو يصوم رمضان مع النصر السعودي.. تفاصيل
بعد تعاونهما سينمائيا.. إبرام سعيد وعمر شريف في ورطة بمسلسل عين سحرية

مسلسل عين سحرية
مسلسل عين سحرية
أوركيد سامي

بعد مرور أكثر من خمسة أعوام على ظهورهما الأول سوياً في السينما، يعود النجمان الصاعدان إبرام سعيد وعمر شريف للظهور مجدداً معًا كصديقين مقربين ضمن أحداث المسلسل الرمضاني "عين سحرية" الذي يُعرض على قنوات ON بالتوازي مع عرضه على منصة يانجو بلاي.

يتمتع مازن (ابرام سعيد) بقدر من الشجاعة تقوده لتحريض صديقه (عمر شريف) على الهروب من المدرسة والعمل كسائقي توك توك للحصول على المال. لكن سرعان ما يكتشفان أن هذا العمل ليس سوى غطاء لتهريب المخدرات، فيقرران استغلال الأمر لصالحهما بالاحتفاظ بجزء من البضاعة، ليورطا نفسيهما دون وعي في أحداث تقود إلى عواقب أخطر مما يتوقعان.

يأتي هذا بعد أن لفت ابرام وعمر إليهما الأنظار سينمائياً من خلال فيلم برا المنهج بطولة ماجد الكدواني وإخراج عمرو سلامة.

تدور أحداث مسلسل عين سحرية حول فني كاميرات مراقبة يجد نفسه متورطًا في عالم خفي من الأسرار والفضائح، حيث تصبح المراقبة أداة لكشف الفساد، وتغدو الحدود بين العدالة والخطر أكثر هشاشة.
المسلسل من تأليف هشام هلال وإخراج السدير مسعود، ويشارك في بطولته إلى جانب إبرام سعيد كلٌّ من عصام عمر، باسم سمرة، عمرو عبد الجليل، محمد علاء، سما إبراهيم، وفاتن سعيد.

معتمد جمال

قرار جديد من إدارة الزمالك بشأن معتمد جمال

الاهلي

لاعب حكاية.. أمير هشام يتغنى بصفقة الأهلي الجديدة

جانب من الواقعة

شقيق ضحية فيديو إطلاق الخرطوش : مجهولون استهدفوه ونجله بعد صلاة العشاء

جانب من الواقعة

الأمن يفحص تعدي مجهولين على مواطن وصغير في أحد شوارع باسوس

جريمة قتل - أرشيفي

مقـ.تل عالم الفيزياء الأمريكي كارل جريلمير

سعر الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 بكام؟

اسعار الذهب

ارتفاع اسعار الذهب اليوم الجمعة 20-2-2026.. كم سعر عيار 21؟

الزبادي

تحذير من تناول الزبادي يوميا على سحور رمضان.. يهدد صحتك

سارة يوسف

سارة يوسف تطلب مصحف من منة شلبي بعد إصابتها بالقصف في مسلسل صحاب الارض

انجي كيوان

إنجي كيوان مديرة أعمال ياسمين عبد العزيز في مسلسل وننسى اللي كان

حملات لإزالة الإشغالات وتيسير حركة المرور لراحة المواطنين بالشرقية

مياه الشرقية تنفذ حملات توعوية وزيارات ميدانية استهدفت 250 مدرسة

رمضان شهر البطولات.. القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية دينية بحضور وزير الأوقاف

ضمن مبادرة بطاقتك حقوقك.. قومي المرأة بالشرقية يستخرج 1280 بطاقة رقم قومي بالمجان

عودة عبلة كامل

قبول رباني.. عودة قوية لعبلة كامل تشعل تفاعل الجمهور في إعلان رمضان 2026

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

