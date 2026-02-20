بعد تعاونهما سينمائيا.. إبرام سعيد وعمر شريف في ورطة بمسلسل عين سحرية

بعد مرور أكثر من خمسة أعوام على ظهورهما الأول سوياً في السينما، يعود النجمان الصاعدان إبرام سعيد وعمر شريف للظهور مجدداً معًا كصديقين مقربين ضمن أحداث المسلسل الرمضاني "عين سحرية" الذي يُعرض على قنوات ON بالتوازي مع عرضه على منصة يانجو بلاي.

يتمتع مازن (ابرام سعيد) بقدر من الشجاعة تقوده لتحريض صديقه (عمر شريف) على الهروب من المدرسة والعمل كسائقي توك توك للحصول على المال. لكن سرعان ما يكتشفان أن هذا العمل ليس سوى غطاء لتهريب المخدرات، فيقرران استغلال الأمر لصالحهما بالاحتفاظ بجزء من البضاعة، ليورطا نفسيهما دون وعي في أحداث تقود إلى عواقب أخطر مما يتوقعان.

يأتي هذا بعد أن لفت ابرام وعمر إليهما الأنظار سينمائياً من خلال فيلم برا المنهج بطولة ماجد الكدواني وإخراج عمرو سلامة.

تدور أحداث مسلسل عين سحرية حول فني كاميرات مراقبة يجد نفسه متورطًا في عالم خفي من الأسرار والفضائح، حيث تصبح المراقبة أداة لكشف الفساد، وتغدو الحدود بين العدالة والخطر أكثر هشاشة.

المسلسل من تأليف هشام هلال وإخراج السدير مسعود، ويشارك في بطولته إلى جانب إبرام سعيد كلٌّ من عصام عمر، باسم سمرة، عمرو عبد الجليل، محمد علاء، سما إبراهيم، وفاتن سعيد.