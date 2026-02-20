أمانة السياحة بمستقبل وطن بالإسكندرية تنظم رحلة ترفيهية للأيتام

نظّمت أمانة السياحة والآثار بأمانة الإسكندرية، برئاسة المهندسة هدير عتمان، رحلة ترفيهية للأطفال الأيتام إلى حديقة أنطونيادس، وذلك في ضوء حرص حزب مستقبل وطن بالإسكندرية على دعم وتنشيط السياحة الداخلية بمحافظة الإسكندرية، وتعزيز الدور المجتمعي والإنساني للحزب.

وأكدت المهندسة هدير عتمان أن تنظيم هذه الفعالية يعكس التزام الأمانة بمسؤوليتها المجتمعية، وحرصها على توجيه اهتمام خاص للفئات الأولى بالرعاية، باعتبارهم الفئة الأهم والأجدر بالدعم والاهتمام.

كما أشارت إلى أن الاهتمام بالسياحة الداخلية لا يقتصر على الترويج للمقاصد السياحية فحسب، بل يمتد ليشمل توظيفها كوسيلة لتعزيز الانتماء الوطني وتنمية الوعي بأهمية المعالم السياحية والترفيهية بالمحافظة.

وتأتي هذه الرحلة ضمن سلسلة من الفعاليات والمبادرات التي تنفذها أمانة السياحة والآثار، بهدف الدمج بين البعد السياحي والإنساني، بما يسهم في دعم المجتمع المحلي وتعزيز روح المشاركة والتضامن.