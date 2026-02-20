قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب بعد حكم إلغاء الرسوم الجمركية: بعض أعضاء المحكمة العليا عار على أمريكا
مسلسل صحاب الأرض الحلقة 3 | قوات الاحتلال تستولى على جثث بمستشفى الوديان.. وشاب ينقذ ابنة إياد نصار من يد إسرائيلي
دخل شهري ثابت وآمن من الدولة.. تفاصيل طرح سند المواطن عبر مكاتب البريد
حصريًا.. إذاعة مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا عبر إكسترا لايف الليلة
عندي أحفاد ولازم أحترمهم .. غادة عبد الرازق تتحدث عن دورها بفيلم حين ميسرة
تشكيل مواجهة الأخدود والقادسية بالدوري السعودي
ثلاثي هجومي .. تشكيل الزمالك أمام حرس الحدود
تشكيل ناري لفريق سيراميكا كليوباترا لمواجهة بيراميدز
تشكيل مواجهة ضمك والشباب بالدوري السعودي
تصاعد التوتر.. ألمانيا تدعو مواطنيها إلى مغادرة إيران فورا
خلافات الجيرة.. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة أوسيم الداميــ.ة
غيروا اللائحة .. خالد أبو بكر ينتقد ظهور الخطيب فى إعلانات رمضان
محافظات

أمانة السياحة بمستقبل وطن بالإسكندرية تنظم رحلة ترفيهية للأيتام

رحلة الأطفال الأيتام بالإسكندرية
رحلة الأطفال الأيتام بالإسكندرية
أحمد بسيوني

نظّمت أمانة السياحة والآثار بأمانة الإسكندرية، برئاسة المهندسة هدير عتمان، رحلة ترفيهية للأطفال الأيتام إلى حديقة أنطونيادس، وذلك في ضوء حرص حزب مستقبل وطن بالإسكندرية على دعم وتنشيط السياحة الداخلية بمحافظة الإسكندرية، وتعزيز الدور المجتمعي والإنساني للحزب.

وأكدت المهندسة هدير عتمان أن تنظيم هذه الفعالية يعكس التزام الأمانة بمسؤوليتها المجتمعية، وحرصها على توجيه اهتمام خاص للفئات الأولى بالرعاية، باعتبارهم الفئة الأهم والأجدر بالدعم والاهتمام.

كما أشارت إلى أن الاهتمام بالسياحة الداخلية لا يقتصر على الترويج للمقاصد السياحية فحسب، بل يمتد ليشمل توظيفها كوسيلة لتعزيز الانتماء الوطني وتنمية الوعي بأهمية المعالم السياحية والترفيهية بالمحافظة.

وتأتي هذه الرحلة ضمن سلسلة من الفعاليات والمبادرات التي تنفذها أمانة السياحة والآثار، بهدف الدمج بين البعد السياحي والإنساني، بما يسهم في دعم المجتمع المحلي وتعزيز روح المشاركة والتضامن.

الاسكندرية مستقبل وطن سياحة رحلة ترفيهية أنطونيادس

