نجيب ساويرس: لو غلطت في حق حد بعتذر له ومبعرفش أنام وأنا غلطان

كشف المهندس نجيب ساويرس رجل الأعمال، عن منهجه في محاسبة النفس، مؤكدًا أن الشفافية مع الله تأتي في مقدمة أولوياته، مضيفا: “بحاسب نفسي إزاي؟ أولاً أنا عندي شفافية يعني مع ربنا يعني أول ما بجي أصلي بعترف بالذنوب أول حاجة”.

بكلم ربنا كل لحظة في حياتي.. وبحاسب نفسي لو أخطأت في حق حد

وأوضح المهندس نجيب ساويرس رجل الأعمال، أنه يبدأ صلاته بالاعتراف بذنوبه، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل الأساس قبل أي حديث أو دعاء، حتى يكون قد صفّى ما عليه أولًا، وتابع : "أول حاجة أنا بعترف بالذنوب عشان بعد كدا أما اتكلم مع ربنا يبقى يعني أنا خلصت الحتة دي".

وأضاف المهندس نجيب ساويرس في حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "رحلة المليار"، عبر قناة "النهار"، أنه يتحدث إلى الله في كل لحظة من حياته، وليس في أوقات محددة فقط، مشددًا على أن هذا التواصل مستمر ودائم.

وأشار إلى أن محاسبة النفس بالنسبة له ترتبط بعلاقته بالآخرين، إذ يراجع نفسه إذا شعر بأنه أخطأ في حق أي شخص.

وأكد أنه لا يستطيع النوم إذا كان قد ارتكب خطأ في حق أحد، موضحًا أنه يبادر بالذهاب إلى من أخطأ في حقه ليصالحه ويعتذر له.

وبيّن أن الاعتذار أمر طبيعي بالنسبة له، وأنه لا يتردد في تقديمه متى استدعى الأمر ذلك وأضاف: "بكلم ربنا كل لحظة وكل وقت في حياتي، يعني كل وقت، وبحاسب نفسي لو أخطأت في حق حد يعني مبعرفش أنام بالليل وأنا غلطان يعني، لازم أروح أصالحوا وأعتذر له، بس مبتصلش كتير".

وأكد أن الوقوع في الخطأ تجاه الآخرين لا يحدث كثيرًا من جانبه، لكنه إذا حدث فإنه يسارع إلى تصحيحه بالاعتذار والمصالحة، التزامًا بمبدأ محاسبة النفس الذي يحرص عليه في حياته اليومية.