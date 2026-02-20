نجيب ساويرس: سعادتي في البصمة لا في الأرصدة.. «نايل سيتي» والأهرامات أقرب لقلبي من الأرباح

قال رجل الأعمال نجيب ساويرس إن المال لم يكن يومًا مصدر سعادته الوحيد في رحلته الاستثمارية، موضحًا أن أكثر ما يمنحه الشعور بالرضا هو المشروعات التي تترك أثرًا بصريًا وحضاريًا واضحًا.

إنجاز مبنى نايل سيتي

وأشار خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «رحلة المليار» على قناة قناة النهار، إلى أن من أبرز اللحظات التي شعر فيها بالفخر كانت عند إنجاز مبنى نايل سيتي، معتبرًا إياه مشروعًا مميزًا على مستوى التصميم والموقع.

محيط أهرامات الجيزة

كما عبّر عن اعتزازه بالتطوير الذي شهده محيط أهرامات الجيزة، مؤكدًا أنه كان حريصًا على مواجهة أي مظاهر تشوه بصري أثرت على المنطقة، لافتًا إلى أن المطعم التابع للمشروع هناك حصد جائزة أفضل مطعم في الشرق الأوسط، وهو ما اعتبره تتويجًا لفكرة الجمع بين الاستثمار والارتقاء بالشكل الحضاري.

تقسيم الأدوار داخل العائلة

وكشف ساويرس عن تقسيم الأدوار داخل العائلة، موضحًا أنه يتولى إدارة استثمارات الذهب والعقارات، بينما يتولى شقيقه أنسي ساويرس ملفات أخرى، في إطار توزيع واضح للمسؤوليات.

القيمة الحقيقية لأي مشروع

واختتم حديثه بالتأكيد على أن القيمة الحقيقية لأي مشروع لا تقاس فقط بالعائد المالي، بل بما يضيفه من جمال وتنمية وتأثير إيجابي في المجتمع، معتبرًا أن البصمة المستدامة أهم من أي رقم في حساب مصرفي.