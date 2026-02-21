سيف زاهر: الأهلي الأقرب لحصد لقب الدوري.. وجون إدوارد ليس سبب مشاكل الزمالك

أكد الإعلامي سيف زاهر، أن سمير زاهر أفضل من تولي رئاسة اتحاد الكرة، مشيرًا إلى أن اتحاد الكرة أقوى من رابطة الأندية، وسيظل الجهة الأقوى.

وأوضح سيف زاهر، خلال لقائه مع الإعلامية أميرة بدر، ببرنامج “أسرار”، المذاع على شاشة “النهار”، توقعاته لمنافسة الدوري هذا الموسم، قائلا إن الدوري ما زال في الملعب ولم يحسم لأي نادٍ، وهناك تنافس كبير بين الأندية الأقوى هذا الموسم، مشيرًا إلى أن فرص الأهلي لحصد اللقب “أقرب”.

ونفى سيف زاهر، وجود أي علاقة لـ"جون إدوارد" بأزمات الزمالك الأخيرة، موضحًا أنه لا يعتقد أن له دورًا قويًا في هذا الملف.

وأكد أن أداء محمد صلاح مع ليفربول، أفضل؛ بسبب اختلاف العناصر المحيطة به، مؤكدًا أهمية صلاح مع المنتخب المصري، وقال: “قرار منح محمد صلاح شارة قيادة المنتخب؛ كان في التوقيت المناسب، فاللاعب أدى دورًا كبيرًا في دعم زملائه بشكل كبير”.