مدرسة شوبير ولا إبراهيم فايق في الإعلام الرياضي؟ سيف زاهر يكشف

قال الإعلامي سيف زاهر، إن المقارنة بين حسام حسن وحسن شحاتة من حيث الكفاءة الفنية في إدارة المنتخب لا يمكن حسمها بسهولة، موضحا أن تاريخ حسن شحاتة يظل الأكبر، بينما تمثل النسخة الحديثة وجهة نظر مختلفة مع كابتن حسام.

وأكد سيف زاهر، خلال لقاءه مع الإعلامية أميرة بدر، ببرنامج “أسرار”، على شاشة “النهار”، أن المدرب الوطني يظل الخيار الأقرب وليس المدرب الأجنبي، موضحًا أن أكبر دليل على ذلك تجربتي كابتن حسن شحاتة وكابتن محمود الجوهري، وما قدماه في تاريخ الكرة المصرية.

وعن ملف الإعلام الرياضي والمقارنات بين مدرسة الكابتن أحمد شوبير والإعلامي إبراهيم فايق، شدد الاعلامي سيف زاهر على أن لكل من مدرسة أحمد شوبير ومدرسة إبراهيم فايق طابعها الخاص، مؤكدا أن الجميع نجوم كبار.