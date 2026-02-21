هندسة المنصورة تحقق إنجازًا دوليًا بمشروع مبتكر لتحلية المياه بالطاقة المتجددة

شاركت هندسة المنصورة بأحد أبرز المؤتمرات العالمية المتخصصة في الابتكار والطاقة المتجددة، حيث قدّم فريق من خريجي الكلية مشروعًا علميًا مبتكرًا لتحلية المياه باستخدام الطاقة النظيفة، وحظي بإشادة واسعة من الخبراء والمؤسسات الدولية المشاركة.

جاءت المشاركة من خلال عرض ملصق علمي ضمن فعاليات المؤتمر السنوي الدولي لبرنامج التحديات الهندسية الكبرى، الذي استضافته جامعة سابينزا بالعاصمة الإيطالية روما، بمشاركة جهات علمية وبحثية من اثنتين وعشرين دولة. وقدّم الفريق بحثًا بعنوان: «نظام هجين لتحلية المياه يجمع بين تقنيتي الترطيب وإزالة الرطوبة والتناضح العكسي».

ويعتمد النظام على دمج تقنيتين لتحلية المياه بهدف تقليل استهلاك الطاقة وزيادة كفاءة الإنتاج، حيث يتم الاستفادة من الحرارة الناتجة في إحدى مراحل التحلية لتسهيل عمل المرحلة التالية، ما يؤدي إلى تقليل الضغط المطلوب للتشغيل وتوفير الطاقة، مع إنتاج مياه صالحة للاستخدام وفق معايير المياه العذبة.

وقد أظهرت النتائج أن النموذج التجريبي للنظام حقق أداءً جيدًا ونتائج متوافقة مع الحسابات النظرية، كما أثبتت المحاكاة أن رفع درجة حرارة مياه التشغيل يساعد على خفض استهلاك الطاقة، وهو ما يعزز جدوى التطبيق العملي للنظام في المناطق التي تعاني من ندرة المياه.

وأعرب الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، عن فخره بهذا الإنجاز، مؤكدًا أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الابتكار والبحث العلمي التطبيقي، وتشجع طلابها وخريجيها على المشاركة في المحافل الدولية وتمثيل مصر بصورة مشرفة.

وأشار إلى أن هذا النجاح يعكس جودة البرامج الأكاديمية والبحثية بالجامعة وقدرتها على إعداد كوادر قادرة على المنافسة عالميًا وتقديم حلول عملية للتحديات المستقبلية، خاصة في مجالي الطاقة والمياه.

من جانبه، أكد الدكتور شريف مسعود البدوي، عميد كلية الهندسة، أن هذا الإنجاز يأتي امتدادًا لاستراتيجية الكلية في ربط البحث العلمي باحتياجات المجتمع، مشيرًا إلى أن المشروع يمثل نموذجًا للتكامل بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي داخل معامل الكلية.

وقال إن إشادة المشاركين في المؤتمر بالفكرة تعكس مستوى التميز الذي وصل إليه طلاب وخريجو الكلية، وقدرتهم على تقديم حلول مبتكرة تدعم جهود التنمية المستدامة على المستوى الدولي.

تم تنفيذ المشروع بالكامل داخل معامل كلية الهندسة بجامعة المنصورة تحت الدكتور محمد رجب الميرغني، وشارك في إعداده الباحثون: محمود محمد عبد القادر، محمود سماحة، عمر أحمد، عمر طارق، عمر علي، عمر الحديدي، محمود لطفي، محمد رجب.

وأكدت جامعة المنصورة استمرارها في دعم البحث العلمي وتشجيع الابتكار والتعاون مع المؤسسات العلمية الدولية، بما يفتح آفاقًا جديدة أمام طلابها وباحثيها ويعزز دورها في تقديم حلول علمية واقعية تخدم المجتمع وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وترسخ مكانتها بين الجامعات المتميزة إقليميًا ودوليًا.