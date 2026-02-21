قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكليفات رئاسية وخطط استثمارية.. مدبولي يترأس اجتماع مجلس المحافظين بتشكيله الجديد
آخر أعماله موسم حصاد الكاكا.. وفاة الريجيسير سعيد أرابيسك
رقم قياسي جديد ينتظر محمد صلاح بمباراة ليفربول ونوتنجهام
عاجل| شهيدان برصاص مُسيّرات إسرائيلية في خان يونس
الأرصاد: طقس اليوم السبت دافئ نهارًا بارد ليلًا.. وهذه درجات الحرارة بالمحافظات
إصدار شهادة وفاة درة وهي على قيد الحياة فى إثبات نسب
انتهاكات إسرائيلية جديدة في لبنان.. غارات تستهدف البقاع وبعلبك| تفاصيل
الخارجية الأردنية: تصريحات السفير الأمريكي بإسرائيل ضد مواقف ترامب
سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 21-2-2026
جريمة مؤلمة في رمضان.. الصغيرة قمر جارها انتهك جسدها وتركها جثة بالمنيب
موعد مباراة مانشستر سيتي ونيو كاسل في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة
محافظات

هندسة المنصورة تحقق إنجازًا دوليًا بمشروع مبتكر لتحلية المياه بالطاقة المتجددة

مؤتمر عالمي
مؤتمر عالمي

شاركت هندسة المنصورة بأحد أبرز المؤتمرات العالمية المتخصصة في الابتكار والطاقة المتجددة، حيث قدّم فريق من خريجي الكلية مشروعًا علميًا مبتكرًا لتحلية المياه باستخدام الطاقة النظيفة، وحظي بإشادة واسعة من الخبراء والمؤسسات الدولية المشاركة.

جاءت المشاركة من خلال عرض ملصق علمي ضمن فعاليات المؤتمر السنوي الدولي لبرنامج التحديات الهندسية الكبرى، الذي استضافته جامعة سابينزا بالعاصمة الإيطالية روما، بمشاركة جهات علمية وبحثية من اثنتين وعشرين دولة. وقدّم الفريق بحثًا بعنوان: «نظام هجين لتحلية المياه يجمع بين تقنيتي الترطيب وإزالة الرطوبة والتناضح العكسي».

ويعتمد النظام على دمج تقنيتين لتحلية المياه بهدف تقليل استهلاك الطاقة وزيادة كفاءة الإنتاج، حيث يتم الاستفادة من الحرارة الناتجة في إحدى مراحل التحلية لتسهيل عمل المرحلة التالية، ما يؤدي إلى تقليل الضغط المطلوب للتشغيل وتوفير الطاقة، مع إنتاج مياه صالحة للاستخدام وفق معايير المياه العذبة.

وقد أظهرت النتائج أن النموذج التجريبي للنظام حقق أداءً جيدًا ونتائج متوافقة مع الحسابات النظرية، كما أثبتت المحاكاة أن رفع درجة حرارة مياه التشغيل يساعد على خفض استهلاك الطاقة، وهو ما يعزز جدوى التطبيق العملي للنظام في المناطق التي تعاني من ندرة المياه.

وأعرب الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، عن فخره بهذا الإنجاز، مؤكدًا أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الابتكار والبحث العلمي التطبيقي، وتشجع طلابها وخريجيها على المشاركة في المحافل الدولية وتمثيل مصر بصورة مشرفة.

وأشار إلى أن هذا النجاح يعكس جودة البرامج الأكاديمية والبحثية بالجامعة وقدرتها على إعداد كوادر قادرة على المنافسة عالميًا وتقديم حلول عملية للتحديات المستقبلية، خاصة في مجالي الطاقة والمياه.

من جانبه، أكد الدكتور شريف مسعود البدوي، عميد كلية الهندسة، أن هذا الإنجاز يأتي امتدادًا لاستراتيجية الكلية في ربط البحث العلمي باحتياجات المجتمع، مشيرًا إلى أن المشروع يمثل نموذجًا للتكامل بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي داخل معامل الكلية.

وقال إن إشادة المشاركين في المؤتمر بالفكرة تعكس مستوى التميز الذي وصل إليه طلاب وخريجو الكلية، وقدرتهم على تقديم حلول مبتكرة تدعم جهود التنمية المستدامة على المستوى الدولي.

تم تنفيذ المشروع بالكامل داخل معامل كلية الهندسة بجامعة المنصورة تحت الدكتور محمد رجب الميرغني، وشارك في إعداده الباحثون: محمود محمد عبد القادر، محمود سماحة، عمر أحمد، عمر طارق، عمر علي، عمر الحديدي، محمود لطفي، محمد رجب.

وأكدت جامعة المنصورة استمرارها في دعم البحث العلمي وتشجيع الابتكار والتعاون مع المؤسسات العلمية الدولية، بما يفتح آفاقًا جديدة أمام طلابها وباحثيها ويعزز دورها في تقديم حلول علمية واقعية تخدم المجتمع وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وترسخ مكانتها بين الجامعات المتميزة إقليميًا ودوليًا.

الدقهلية مؤتمر جامعه المنصوره

الجريمة

الداخلية تكشف سبب إطلاق النار على صاحب مصنع ونجله في القليوبية

الفنانة عبلة كامل

عودة عبلة كامل إلى الشاشة تثير القلوب والجدل.. هل تخفي الفنانة القديرة أزمة صحية؟

الزمالك

سؤال مثير من مهيب عبد الهادي بعد فوز الزمالك على حرس الحدود

محمد رمضان

حساب يضم 10ملايين هدية من محمد رمضان لواحد من جمهوره.. ما المقابل؟

حالة الطقس

توقعات الطقس حتى الأربعاء .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار على هذه المناطق

زيزو

طارق السيد يكشف كواليس جديدة بشأن رحيل زيزو عن الزمالك

الطفل محمد

حقيقة بتر ساق الطفل محمد صاحب واقعة باسوس بالقليوبية |تفاصيل

سعر الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم السبت 21-2-2026

لوتس سينا

سينا.. عرض أغلى سيارة لوتس في العالم للبيع بمزاد علني

تعفن إطارات السيارات

ما هي ظاهرة "تعفن الإطارات"؟ وكيف تحمي سيارتك

بيجو 406

بسعر 300 ألف جنيه فقط.. اركب السيارة "الكريستالة" بحالة فابريكا

برغم اتباع الرجيم.. 12 خطأ شائعًا يمنعك من فقدان الوزن

ازالة تعدي

حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

