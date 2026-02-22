الكامب الشتوي فاعلية ثقافية في متحف قصر المنيل

اطلق متحف قصر المنيل، فاعلية ثقافية تحت عنوان “الكامب الشتوي 2” ، في تجربة تعليمية تفاعلية جمعت بين المتعة والمعرفة.



أوضحت إدارة متحف قصر المنيل، أن فاعلية “الكامب الشتوي”تضمنت حصة أنشطة تطبيقية عززت الفهم والملاحظة والتفكير، حيث تفاعل المشاركون مع القطع الأثرية من خلال أسئلة تحفيزية ومهام عملية تنمّي مهارات التحليل والاكتشاف، ولم تكن مجرد زيارة، بل كانت رحلة استكشاف حقيقية داخل بيئة تعليمية ملهمة.

متحف قصر المنيل



أفادت إدارة المتحف، أن عقب الفاعلية تم تنظيم زيارة للمشاركين من أطفال الدمج التابعين لأحد المدارس تضمنت سرايات المتحف ومتحف الصيد، حيث أبدوا إعجابهم بمتحف الصيد خاصة المجموعة النادرة من الفراشات.



تابعت أن الكامب يواصل تقديم محتوى يجمع بين العلم الممتع وتنمية المهارات في إطار يؤمن بأن المتحف مساحة معرفة حية تصنع الفارق.

يُعد المتحف أحد أجمل وأهم القصور التاريخية في مصر، بدأت فكرة تحويله إلى متحف بعد وفاة الأمير تحقيقاً لوصيته.

تم إغلاق القصر عام 2005، وأعيد افتتاحه بعد الانتهاء من مشروع ترميمه عام 2015، كما أعيد افتتاح متحف الصيد بالقصر عام 2017.

بدأ الأمير محمد على توفيق في بناء القصر عام 1903، ويتكون من سراي الإقامة، سراي الاستقبال، سراي العرش، المسجد، المتحف الخاص، متحف الصيد، برج الساعة، والقاعة الذهبية، جميعها بداخل سور ضخم شُيد على طراز حصون القرون الوسطي. أما باقي مساحة القصر فقد تم تخصيصها لتكون حديقة تضم عددا من الأشجار النادرة والنباتات التي جمعها الأمير من مختلف دول العالم.

ويضم المتحف ما يقرب من 4730 قطعة أثرية فريدة تعكس صورة حية لما كانت عليه حياة أمراء الأسرة الملكية في مصر آنذاك، من بينهم تحف نادرة منها سجاد وأثاث ومناضد عربية مزخرفة، وصور ولوحات زيتية لكبار الفنانين ومجوهرات ونياشين.

