محافظ البحر الأحمر يتفقد كسر خط مياه بالممشى

تفقد الدكتور وليد عبدالعظيم البرقي، محافظ البحر الأحمر، موقع كسر خط المياه بمنطقة الممشى السياحي بمدينة الغردقة لمتابعة أعمال الإصلاح ميدانيًا والاطمئنان على انتظام العمل، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية برفع كفاءة البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات بالمناطق الحيوية والسياحية.

ووجّه المحافظ بسرعة الانتهاء من إصلاح الكسر، مع التنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية لحصر الخطوط المتهالكة بالممشى، سواء مياه الشرب أو الصرف الصحي أو الكهرباء أو الاتصالات، على أن يتم تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد بشكل متكامل قبل البدء في إعادة رصف الشارع، بما يضمن استدامة كفاءة المرافق وعدم تكرار الأعطال.

وأكد محافظ البحر الأحمر أن تطوير الممشى سيتم وفق رؤية شاملة ترتكز على رفع كفاءة البنية التحتية أولًا، ثم إعادة تأهيل الطريق بالشكل الذي يليق بالمكانة السياحية لمدينة الغردقة، مع متابعة يومية لمعدلات الأداء وسرعة الإنجاز.

رافق المحافظ خلال الجولة السيدة ماجدة حنا، نائب المحافظ، واللواء محمد سليم، السكرتير العام المساعد، واللواء ياسر محمد حماية، رئيس مدينة الغردقة، والسيد هيثم فارس، مدير مكتب المحافظ، ورئيس حي جنوب الغردقة، ومدير المصرية للاتصالات بالبحر الأحمر، وممثلو شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وشركة الغاز، لمتابعة الموقف ميدانيًا والتأكد من سرعة التنسيق بين الجهات المعنية.