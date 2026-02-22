قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ البحر الأحمر يطمئن على المرضى بالمستشفى العام

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

أجرى الدكتور وليد عبدالعظيم البرقي، محافظ البحر الأحمر، جولة تفقدية داخل المستشفى العام للاطمئنان على سير العمل ومتابعة الحالة الصحية للمرضى بمختلف الأقسام، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وشملت الجولة تفقد أقسام العناية المركزة، والقسطرة القلبية، والحضانات، والقسم الداخلي، وجراحات القلب المفتوح، والطوارئ، حيث حرص المحافظ على متابعة الحالات المحجوزة والاطلاع على مستوى التجهيزات من أجهزة طبية وأدوات تشخيص، إلى جانب التأكد من توافر الأطقم الطبية المتخصصة لضمان تقديم رعاية صحية متكاملة.

وأوضح الدكتور إسماعيل العربي، مدير مديرية الصحة، أن جميع الخدمات الطبية تم نقلها بالكامل من المستشفى القديم إلى المبنى الجديد، مع إضافة خدمات نوعية متخصصة لتعزيز القدرة العلاجية، مشيرًا إلى وصول جهاز أشعة مقطعية متنقل لدعم سرعة التشخيص وتحسين كفاءة التعامل مع الحالات الحرجة.

وأكد محافظ البحر الأحمر ضرورة استمرار تطوير منظومة الرعاية الصحية، وتحقيق تكامل الخدمات الطبية داخل المستشفى، مع الالتزام بمعايير الجودة والسلامة، وتوفير بيئة علاجية تراعي راحة المرضى وسرعة الاستجابة لاحتياجاتهم.

رافق المحافظ خلال الجولة السيدة ماجدة حنا، نائب المحافظ، واللواء محمد سليم، السكرتير العام المساعد، واللواء ياسر محمد حماية، رئيس المدينة، والسيد هيثم فارس، مدير مكتب المحافظ، والدكتور إسماعيل العربي، مدير مديرية الصحة، ومدير المستشفى، وسكرتير حي شمال الغردقة.

اخبار البحر الاحمر محافظ البحر الاحمر مدينة الغردقة الغردقة محافظة البحر الاحمر

