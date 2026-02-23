قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

مصر تصدر 300 ألف طن مواد غذائية.. والسعودية وروسيا أكبر المستوردين

أ ش أ

ذكرت الهيئة القومية لسلامة الغذاء أن عدد الرسائل الغذائية المصدرة بلغ 7140 رسالة غذائية بإجمالي 300 ألف طن صادرة عن 566 شركة مصدرة، وقد شملت هذه الرسائل نحو 763 صنفًا من المنتجات الغذائية تضمنت ثمار وفواكه، خضراوات ودرنات، محضرات من الخضر والفاكهة، دقيق ومنتجات من الحبوب ومنتجات غذائية متنوعة.

 الهيئة القومية لسلامة الغذاء

 

وأوضحت الهيئة، في تقريرها الأسبوعي السابع لعام 2026عن الفترة من 14 إلى 20 فبراير الحالي، أن عدد أصناف الفواكه المصدرة بلغ 39 صنفًا بإجمالي كميات وصلت إلى 115 ألف طن، حيث تصدرت الموالح خلال الأسبوع الماضي أيضًا قائمة الفواكه المصدرة بإجمالي 96 ألف طن، تلتها الفراولة بنحو 15 ألف طن، ثم فواكه متنوعة بإجمالي 4 آلاف طن.

وأضافت أن عدد أصناف الخضراوات المصدَّرة بلغ 46 صنفًا، بإجمالي كميات وصلت إلى 96 ألف طن، حيث تصدرت البطاطس قائمة الخضراوات المصرية المصدَّرة خلال الأسبوع الماضي أيضًا، بإجمالي 47 ألف طن، تلتها البطاطا الحلوة بواقع 11 ألف طن، ثم البصل بإجمالي 8 آلاف طن.

وأوضحت أن إجمالي عدد الدول المستوردة من مصر خلال الأسبوع الماضي 184 دولة، حيث تضمنت أكبر الدول المستقبلة للصادرات الغذائية المصرية السعودية، روسيا، السودان، سوريا، وهولندا، مشيرة إلى أن ميناء سفاجا أحتل المركز

الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه خلال الأسبوع الماضي بإجمالي 1307 رسائل، يليه ميناء القاهرة الجوي بـ 1183 رسالة، ثم ميناء الإسكندرية بإجمالي 1038 رسالة.

وأضافت أن عدد الرسائل الغذائية الواردة بلغ 2116 رسالة، بإجمالي كمية تُقدّر

بـ 407 آلاف طن، مستوردة من قِبل 880 شركة، وتنوعت الأصناف الواردة لتشمل القمح، زيوت متنوعة، فول عريض وفول الصويا، فيما تصدرت روسيا قائمة الدول المصدرة إلى مصر خلال الأسبوع الماضي، تلتها كل من استراليا، إندونيسيا، أمريكا واستونيا من بين إجمالي 118 دولة صدّرت منتجات غذائية إلى السوق المصري.

وأوضحت أن ميناء الإسكندرية احتل المركز الأول من حيث عدد الرسائل الغذائية الواردة، بإجمالي 726 رسالة، يليه ميناء القاهرة الجوي في المركز الثاني بــ345 رسالة، ثم ميناء بورسعيد بـ 286 رسالة.

ولفتت إلى أنه تم الإفراج عن 1374 رسالة غذائية تحت التحفظ (إفراج مؤقت)، بينما بلغ عدد الرسائل التي تم الإفراج عنها ضمن منظومة الإفراج السريع 431 رسالة، وفي سياق تنفيذ قرارات لجنة التظلمات، تم تحرير محاضر إثبات حالة لعدد 90 رسالة، وفيما يخص نشاط الاستيراد، فقد تم إصدار تراخيص استيراد لـ183 مستورد خلال نفس الفترة.

وأشارت الهيئة إلى أنها أصدرت خلال الأسبوع الماضي 1685 شهادة الصلاحية

للتصدير، وذلك وفقًا للآلية المعتمدة بما يضمن مطابقة المنتجات لاشتراطات السلامة ويعزز ثقة الأسواق الدولية في الصادرات المصرية.

