نائبة: الرئيس السيسي يضع خارطة طريق لعصر التعليم الرقمي وصناعة الكادر الفني العالمي

أكدت النائبة عبير عطا الله، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم، يمثل "حجر زاوية" في عملية التحول النوعي للتعليم المصري، مشيرة إلى أن التوجيهات الرئاسية تضمنت رسائل حاسمة تعكس إدراك القيادة السياسية لأهمية التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في صياغة مستقبل الأجيال القادمة.

وأوضحت "عطا الله" في تصريح صحفي لها، أن استعراض جهود إدخال البرمجة والذكاء الاصطناعي بالتعاون مع اليابان، يعكس رؤية ثاقبة لتوطين أحدث النظم التعليمية العالمية في المدارس المصرية.

وأوضحت النائبة عبير عطا الله أن السيسي وجّه بنقل التعليم المصري من الحفظ والتلقين إلى الابتكار والرقمنة، ليكون الطالب المصري قادراً على المنافسة في أسواق العمل الدولية بكفاءة واقتدار.

وأشادت عضو تعليم النواب بالشراكات الدولية التي استعرضها اللقاء، خاصة مع إيطاليا وبريطانيا، مؤكدة أن تطوير 103 مدرسة فنية وإنشاء 100 مدرسة جديدة بمعايير عالمية، هو "ثورة تصحيحية" في مسار التعليم الفني.

وأضافت: "الدولة المصرية تعيد الاعتبار للتعليم الفني كونه الذراع الأساسي للاقتصاد الوطني، والتعاون مع دول رائدة كإيطاليا وبريطانيا يضمن تخريج فنيين بمواصفات عالمية".

وأكدت عضو لجنة التعليم أن توجيهات الرئيس بشأن حوكمة امتحانات الثانوية العامة (2025/2026)، واصفة إياها بـ "رسالة طمأنة" لكل الأسر المصرية. وقالت: "تأكيد الرئيس على تطبيق عقوبات رادعة ضد أي مخالفات يرسخ قيم العدالة وتكافؤ الفرص، ويضمن أن يكون التفوق حصراً للمجتهدين".

كما نوهت بأهمية التشديد الرئاسي على إتقان اللغة العربية، معتبرة إياها صمام أمان للهوية الوطنية في مواجهة التحديات المعاصرة.

واختتمت النائبة عبير عطا الله تصريحها بالإشارة إلى أن التوجيه بتوحيد جهود المؤسسات الوطنية لنشر الوعي المالي والرقمنة المالية يعكس رغبة الدولة في بناء جيل واعٍ بآليات الاقتصاد الحديث، قادراً على إدارة المشروعات والمساهمة في بناء "جمهورية المعرفة".