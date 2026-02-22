إصابة سائقين في تصادم سيارتي نقل بأسيوط

أصيب سائقان، مساء اليوم الأحد، إثر وقوع حادث تصادم سيارتي نقل قلاب على طريق أسيوط- الغنايم، بالقرب من قرية المشايعة. تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط؛ إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بورود بلاغا بحدوث حادث تصادم سيارتين نقل قلاب علي طريق أسيوط- الغنايم، بالقرب من قرية المشايعة. انتقل على الفور لموقع البلاغ؛ قوات الأمن وضباط المباحث وسيارات الإسعاف، وبالفحص والمعاينة تبين إصابة سائقين، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وعمل الإسعافات الأولية. حرر محضر بالواقعة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة اللازمة ومباشرة التحقيقات.