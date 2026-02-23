قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ البحر الأحمر يتفقد مركز معلومات شبكات المرافق بالغردقة

ابراهيم جادالله

تفقد الدكتور وليد عبد العظيم البرقي، محافظ البحر الأحمر، مركز معلومات شبكات المرافق بمدينة الغردقة، لمتابعة سير العمل والوقوف على كفاءة الخدمات التكنولوجية المقدمة للمواطنين، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتطوير البنية الرقمية وتعزيز التحول الرقمي والارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية.

وخلال الزيارة، استعرض الدكتور أحمد جاد، مدير مركز معلومات شبكات المرافق بالمحافظة، إمكانيات المعدات والأجهزة المتوفرة بالمركز، إلى جانب عرض أبرز الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية، وما تم تنفيذه من أعمال الرفع المساحي للمشروعات التي أُقيمت بالمحافظة منذ افتتاح المركز.

وأوضح مدير المركز أن إنشاءه جاء ليكون قاعدة بيانات علمية دقيقة وشاملة للبنية التحتية بالمحافظة، حيث يعمل على إمداد المخططين ومتخذي القرار بالبيانات المتكاملة الخاصة بمشروعات المرافق، بما يسهم في دعم التخطيط السليم والتنفيذ الدقيق. وأشار إلى أن من أهم أهداف المركز منع الحفر العشوائي أثناء تنفيذ أو صيانة المرافق، بما يحافظ على شبكات البنية التحتية ويحد من تعرضها للتلف.

ومن جانبه، أكد المحافظ أهمية الاستمرار في تقديم الخدمات للمواطنين بسهولة ويسر، وسرعة إنهاء الطلبات في وقت قياسي، مشددًا على ضرورة الحفاظ على كفاءة الأجهزة والأنظمة التكنولوجية المستخدمة. وأوضح أن المحافظة تولي اهتمامًا بتطوير بنيتها الرقمية وتعزيز مستوى الخدمات الإلكترونية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتحقيقًا لرؤية الدولة نحو التحول الرقمي.

وعلى هامش الجولة، استعرض المهندس شاذلي أمين، مدير التخطيط العمراني بالمحافظة، المخطط الاستراتيجي والحيز العمراني للمدن، وحصر المناطق العشوائية والمناطق ذات الخطورة الداهمة، وإجراءات تقنين وضع اليد، وأعمال التطوير الحضري، ومشروعات بديل العشوائيات بمختلف مدن المحافظة.

رافق المحافظ خلال الجولة الأستاذة ماجدة حنا نائب المحافظ، واللواء محمد سليم السكرتير العام المساعد، والأستاذ هيثم فارس مدير مكتب المحافظ.

وتأتي هذه الجولة في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لمستوى الأداء بالمراكز الخدمية، ودعم جهود التخطيط العمراني وحماية البنية التحتية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات التنمية بالمحافظة.

