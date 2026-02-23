وكيل تشريعية الشيوخ يطالب المحافظين بتقديم تقارير شهرية عن انجازاتهم

أكد المستشار أحمد حلمى الشريف وكيل لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ أن رئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى لاجتماع مجلس المحافظين حملت رسالة واضحة مفادها أن الأداء سيُقاس بالمؤشرات لا بالشعارات مطالباً بأن تقدم كل محافظة تقريرًا شهريًا معلنًا يتضمن حجم الإيرادات الذاتية، ونسب النمو في الاستثمار، وزمن استخراج التراخيص، وحجم الصادرات.

ودعا " الشريف " في بيان له أصدره اليوم إلى إنشاء وحدات استثمار محلية محترفة بكل محافظة تتولى إعداد فرص جاهزة للتنفيذ، وتذليل العقبات أمام المستثمرين، مع إعادة هيكلة إدارة أملاك الدولة لتعظيم العائد مؤكداً أن الاكتفاء الذاتي الزراعي لن يتحقق إلا بوقف النزيف في الرقعة الزراعية، والتوسع في التصنيع الغذائي.

وقال المستشار أحمد حلمى الشريف : إن المحافظ الذي لا يحقق زيادة ملموسة في الإيرادات وفرص العمل، لن يقنع الشارع ولا البرلمان. نحن أمام لحظة محاسبة وطنية مؤكداً أن المحافظات المصرية تمتلك لجميع المقومات الطبيعية والبشرية لدعم الاقتصاد الوطنى