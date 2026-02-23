قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من حاملات الطائرات للقاذفات النووية.. تعرف على خريطة الانتشار العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط
أسعار البنزين والسولار اليوم الإثنين 23 فبراير 2026
تحذير عاجل من المدارس للطلاب المتغيبين خلال فترة التقييمات
فنزويلا.. أكثر من 200 سجين يبدأون إضرابا عن الطعام احتجاجا على قانون العفو
مستوطنون يحرقون مدخل مسجد بالضفة
"فاينانشيال تايمز": تعريفة ترامب العالمية تربك الحلفاء وتمنح الصين والبرازيل أفضلية
بيان عاجل في النواب حول استمرار أزمة تكليف خريجي الكليات الطبية
الخارجية الإيرانية: نتابع المسار الدبلوماسي بشأن الملف النووي
ارتفعت 5 جنيهات للكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم
جيش الاحتلال ينفذ حملة مداهمات واعتقالات في بلدة يعبد
طلب إحاطة في النواب لمواجهة فوضى أسعار العلاج بالمستشفيات الخاصة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

وكيل تشريعية الشيوخ يطالب المحافظين بتقديم تقارير شهرية عن انجازاتهم

المستشار أحمد حلمى الشريف وكيل لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ
المستشار أحمد حلمى الشريف وكيل لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ
فريدة محمد

أكد المستشار أحمد حلمى الشريف وكيل لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ أن رئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى لاجتماع مجلس المحافظين حملت رسالة واضحة مفادها أن الأداء سيُقاس بالمؤشرات لا بالشعارات مطالباً بأن تقدم كل محافظة تقريرًا شهريًا معلنًا يتضمن حجم الإيرادات الذاتية، ونسب النمو في الاستثمار، وزمن استخراج التراخيص، وحجم الصادرات.

ودعا " الشريف " في بيان له أصدره اليوم إلى إنشاء وحدات استثمار محلية محترفة بكل محافظة تتولى إعداد فرص جاهزة للتنفيذ، وتذليل العقبات أمام المستثمرين، مع إعادة هيكلة إدارة أملاك الدولة لتعظيم العائد مؤكداً أن الاكتفاء الذاتي الزراعي لن يتحقق إلا بوقف النزيف في الرقعة الزراعية، والتوسع في التصنيع الغذائي.

وقال المستشار أحمد حلمى الشريف : إن المحافظ الذي لا يحقق زيادة ملموسة في الإيرادات وفرص العمل، لن يقنع الشارع ولا البرلمان. نحن أمام لحظة محاسبة وطنية مؤكداً أن المحافظات المصرية تمتلك لجميع المقومات الطبيعية والبشرية لدعم الاقتصاد الوطنى

رئاسة رئيس مجلس الوزراء المستشار أحمد حلمى الشريف اجتماع مجلس المحافظين الصادرات الإيرادات الذاتية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ايمان الزيدي و عبد المنصف

بعد 7 سنوات صمت.. أول رد من طليقة محمد عبد المنصف عقب أزمتها الأخيرة

الدواجن

الفراخ بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

حديقة الحيوان

حديقة الحيوان بالجيزة تعلن موعد الافتتاح بعد التطوير الشامل

صورة أرشيفية

قفزة جديدة للمعدن الأصفر.. أسعار الذهب تواصل الصعود محليا وعالميا

موعد عيد الفطر 2026 فلكيا وأيام الإجازة الرسمية

موعد عيد الفطر 2026 فلكيا وأيام الإجازة الرسمية

دار الإفتاء

دار الإفتاء تحذر من خطأ وقت أذان الفجر يبطل الصيام

مروان عطية

رغم حصوله على 3 إنذارات.. لماذا لم يتم إيقاف مروان عطية أمام سموحة؟

الاهلي

قرار مفاجئ من الأهلي قبل مواجهتي الزمالك وبيراميدز في الدور الثاني

ترشيحاتنا

اتيكيت العزومات

اتيكيت رمضان .. 15 قاعدة لا تتجاهليها في عزومات رمضان

فطار رمضان

5رمضان.. طريقة عمل مكرونة بالوايت صوص وستربس الدجاج وشوربة الكريمة وسلطة البطاطس بالمايونيز

؟ طبيب يوضح لمرضى الأمراض المزمنة

تاخد الدوا إمتى في رمضان؟ طبيب يوضح لمرضى الأمراض المزمنة

بالصور

من حاملات الطائرات للقاذفات النووية.. تعرف على خريطة الانتشار العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط

حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس جيرالد فورد
حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس جيرالد فورد
حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس جيرالد فورد

فوائد لا تحصى.. خبير تغذية يكشف أهمية تناول الفول في السحور

خبير تغذية يكشف أهمية تناول الفول فى السحور كمصدر نباتى
خبير تغذية يكشف أهمية تناول الفول فى السحور كمصدر نباتى
خبير تغذية يكشف أهمية تناول الفول فى السحور كمصدر نباتى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تخصيب الخيال

عادل القليعي

عادل القليعي يكتب: رمضان" دعوة للعمل" لا للنوم.!

وائل الغول

وائل الغول يكتب: أصابع على الزناد.. هل تتهيأ إسرائيل لحرب متعددة الجبهات؟

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

المزيد