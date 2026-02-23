قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شلل تام.. عمدة نيويورك يطالب سكان المدينة البقاء في المنازل .. اعرف السبب
قائد الفريق والظهير الأيسر.. ضربة موجعة لـ الجيش الملكى أمام بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا
يبدأ من 10 آلاف جنيه.. طريقة شراء سند المواطن بعائد 17%
السفارة الأمريكية في لبنان تجلي موظفيها للسفر من مطار رفيق الحريري
البورصة المصرية تطلق تداول العقود الآجلة لأول مرة بدءًا من أول مارس
مصر تعرب عن تعازيها لنيجيريا جراء الهجوم الإرهابي بولاية زامفارا
مع انتشارها في رمضان.. القانون يعاقب حيازة البمب والصواريخ بالإعدام والمؤبد| تفاصيل
الأرصاد تحذر: حالة من عدم الاستقرار وأمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة اليوم
زكاة الفطر 2026.. قيمتها ووقتها ولمن تعطى.. اثنان لا تجب عليهما
حكم الاعتكاف في المسجد.. أمين الفتوى يوضح هل فرض أم سنة
تشاد تغلق حدودها مع السودان.. وظروف المجاعة تتفاقم في المناطق الأكثر ضعفًا
موجة من الطقس السيئ .. المحافظات ترفع درجة الاستعدادات القصوى لمواجهة الأمطار
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ مطروح: الانتهاء من تطوير كوبرى روميل قبل موسم الصيف| صور

محافظ مطروح خلال تفقد كوبري روميل
محافظ مطروح خلال تفقد كوبري روميل
ايمن محمود

 وجه اللواء  محمد الزملوط محافظ مطروح بتكثيف الأعمال لسرعة الإنتهاء من كوبري روميل تمهيدا لإفتتاحه   قبل مايو القادم حرصا على استيعاب الكثافات خلال موسم الصيف القادم وذلك، خلال جولة ميدانية، ،اليوم الاثنين لمحاف  مطروح  تفقد خلالها  أعمال  تطوير وتجديد كوبري روميل، يرافقه اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام واللواء دكتور أمون مرتضى رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي  ووكلاء الوزارات مديري المديريات والإدارات المعنية بالمحافظة .

وقدم  رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي  شرحاً لمشروع إحلال وتجديد كوبري روميل ، مع استغلال  الطبيعة السياحية للمنطقة ليكون متنزها لأهالي مطروح وزائريها  وينفذه الجهاز المركزي للتعمير من خلال جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي .

وأوضح أن الكوبري الجديد بطول 28 مترا وعرض 16 مترا ويضم  4 حارات مرورية، حارتان في كل إتجاه، مع تحمل أوزان   تصل  إلى 70 طناً   من خلال خوازيق عمق 43 متر  

وأشار أن  جسم الكوبرى يتكون من الإستاليس  وحوائط خرسانية مع التجهيز لتركيب  الممشى الزجاجى بإتساع مترين  في الاتجاهين ، بالإضافة إلى الاهتمام بالتشجير والمساحات الخضراء وأماكن للتنزه والتصوير، والحرص على اتساع المجرى  أسفل الكوبري  بما يجدد حركة المياه في البحيرة ويسمح بمرور  وتيسير حركة اليخوت  والأنشطة البحرية وغيرها.

مطروح محافظة مطؤوح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح الصيف

الدواجن

الفراخ بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

سعر الدولار مقابل الجنيه

رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين 23 فبراير 2026

غرامة مالية

التعليم تحسم مصير الغياب بالمدارس في رمضان .. وهذه عقوبة المخالفين

حالة الطقس في مصر

الطقس الآن.. أمطار رعدية تضرب بعض المحافظات والأجواء مضطربة اليوم

مجلس النواب

بيان عاجل في النواب حول استمرار أزمة تكليف خريجي الكليات الطبية

الاهلي

الزمالك وبيراميدز في الدوري.. طلب عاجل من الأهلي

قيمة زكاة الفطر 2026

قيمة زكاة الفطر 2026 وموعد إخراجها.. الإفتاء تحدد الفئات غير الملزمة

سعر الذهب

سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

صورة أرشيفية

نابلس تقاوم نيران الاحتلال.. محاولة إحراق مسجد تفجر غضبا شعبيا ضد إرهاب المستوطنين

ترامب

ترامب بشأن الرسوم الجمركية: المحكمة العليا منحتني صلاحيات أكبر بكثير

صورة أرشيفية

فضل صلاة التراويح وكيفية أدائها في رمضان .. فيديو

بالصور

توفير 10 فرص عمل بالقطاع الخاص لذوى الهمم خلال اللقاء الأسبوعي للمواطنين بالشرقية

محافظ الشرقية
رائحة الفم الكريهة أثناء الصيام.. كيف تتجنبها؟

لماذا تزداد رائحة الفم الكريهة أثناء الصيام؟ وكيف تتجنبها؟
بالذهبي.. ليلى علوي تثير السوشيال ميديا في رمضان

ليلي علوي
احذر تناول الطعمية على السحور.. لهذه الأسباب

احذر تناول الطعميه على السحور.. لهذه الأسباب
ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تخصيب الخيال

عادل القليعي

عادل القليعي يكتب: رمضان" دعوة للعمل" لا للنوم.!

وائل الغول

وائل الغول يكتب: أصابع على الزناد.. هل تتهيأ إسرائيل لحرب متعددة الجبهات؟

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

