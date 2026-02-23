محافظ مطروح: الانتهاء من تطوير كوبرى روميل قبل موسم الصيف| صور

وجه اللواء محمد الزملوط محافظ مطروح بتكثيف الأعمال لسرعة الإنتهاء من كوبري روميل تمهيدا لإفتتاحه قبل مايو القادم حرصا على استيعاب الكثافات خلال موسم الصيف القادم وذلك، خلال جولة ميدانية، ،اليوم الاثنين لمحاف مطروح تفقد خلالها أعمال تطوير وتجديد كوبري روميل، يرافقه اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام واللواء دكتور أمون مرتضى رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي ووكلاء الوزارات مديري المديريات والإدارات المعنية بالمحافظة .

وقدم رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي شرحاً لمشروع إحلال وتجديد كوبري روميل ، مع استغلال الطبيعة السياحية للمنطقة ليكون متنزها لأهالي مطروح وزائريها وينفذه الجهاز المركزي للتعمير من خلال جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي .

وأوضح أن الكوبري الجديد بطول 28 مترا وعرض 16 مترا ويضم 4 حارات مرورية، حارتان في كل إتجاه، مع تحمل أوزان تصل إلى 70 طناً من خلال خوازيق عمق 43 متر

وأشار أن جسم الكوبرى يتكون من الإستاليس وحوائط خرسانية مع التجهيز لتركيب الممشى الزجاجى بإتساع مترين في الاتجاهين ، بالإضافة إلى الاهتمام بالتشجير والمساحات الخضراء وأماكن للتنزه والتصوير، والحرص على اتساع المجرى أسفل الكوبري بما يجدد حركة المياه في البحيرة ويسمح بمرور وتيسير حركة اليخوت والأنشطة البحرية وغيرها.