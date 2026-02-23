مرسى مطروح تشن حملات على تجار الألعاب النارية

شنت مدينة مرسى مطروح حملات مكبرة علي تجار الالعاب النارية ، بتنفيذ مداهمات موسعة استهدفت أماكن بيع وتوزيع الألعاب النارية وفاترينات السجائر المنتشرة داخل نطاق المدينة في شهر رمضان المبارك ، تنفيذاً لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ مطروح .

قاد ناصر النجار رئيس مدينة مرسى مطروح حملة مكبرة استهدفت أماكن بيع وتوزيع الألعاب النارية وباتيريات السجائر المنتشرة داخل نطاق المدينة ، بالتعاون مع شرطة المرافق وإدارة الاشغالات وتم مصادرة كميات كبيرة من الألعاب النارية وباتيريات السجائر العشوائية .

وأوضح رئيس مدينة مرسى مطروح بأن الحملات المكبرة تمكنت من معرفة اماكن تجار الالعاب النارية في عدة مناطق مختلفة بالمدينة ، لما تمثله من خطورة على سلامة المواطنين والأطفال وحالة من الزعر والخوف نتيجة اصوات الالعاب النارية ، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وشدد " النجار " علي استمرار الحملات المكبرة بشكل يومي وحاسم، وعدم التهاون مع أي محاولة لبيع أو تداول الألعاب النارية، حفاظًا على أمن وسلامة المواطنين، وتحقيق الانضباط بالشارع المطروحي ، طبقا لتعليمات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ مطروح.