الداخلية تكشف تفاصيل تعدى سيدة على شقيقة زوجها بالضرب في الغربية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية بشأن تضرر إحدى السيدات من قيام زوجة شقيقها بتهديدها بإلحاق الأذى بها بالغربية.

وبالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة ثان طنطا بالغربية من (ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم) بتضررها من (زوجة شقيقها ونجلها ) لقيامهما بالتعدى عليها بالسب والضرب وإحداث إصابتها لخلافات عائلية فيما بينهم.

وأمكن ضبط المشكو فى حقهما (مقيمان بدائرة القسم) ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.