لجنة الموارد البشرية بمحافظة بني سويف تناقش الملفات المتعلقة بشؤون العاملين

في ضوء تكليفات اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، ترأس كامل على غطّاس السكرتير العام ، اجتماع لجنة الموارد البشرية ، بحضور أحمد مرسي مدير الموارد البشرية، ومحمد أبو الفتوح مدير الشؤون القانونية، وشيماء كرم رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالإدارة المحلية، ومحمد عبد الباقي "مقرر اللجنة".

ناقش السكرتير العام مع اللجنة عدداً من الموضوعات والملفات المتعلقة بشؤون العاملين بالديوان العام والوحدات المحلية، حيث تم استعراض بعض الموضوعات المرتبطة بنقل بعض العاملين وإعادة تثبيت، وغيرها من الموضوعات وذلك في إطار الالتزام بالقواعد واللوائح المنظمة