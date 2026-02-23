قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من أول تريقة رامز جلال إلى تصدره الترند.. تفاصيل حلقة زيزو في ليفل الوحش
أسعار ومواصفات ميتسوبيشي ASX موديل 2026 في السوق السعودي
مسلسل رأس الأفعى الحلقة 6.. الخوف والرعب ينتابان الإرهابي محمود عزت
مفتي الجمهورية: نواجه فوضى الفتاوى ولنا السبق في استخدام الذكاء الاصطناعي | خاص
بحضور 4 وزراء| تشريع استخدام الأطفال للتكنولوجيا أمام البرلمان غدا.. وهذه أبرز المقترحات المعروضة
الحرب أفضل من التنازل.. قادة إيران يرفضون الرضوخ لشروط ترامب
ركعا سُجدا.. آلاف المصلين يؤدون العشاء والتراويح بالجامع الأزهر في الليلة السادسة من رمضان
القصة الكاملة لاختفاء طفل داخل البحر بصندوق حفظ أسماك بالساحل الشمالي
تشكيل الأهلي لمواجهة سموحة فى الدوري المصري
إيران تستعد للحرب.. المرشد يسلم لاريجاني زمام الأمور في طهران ويهمش بزشكيان
اكتساح للأحمر.. تاريخ مواجهات الأهلي وسموحة قبل مباراة الليلة بالدوري
مخاطر القيادة بإطارات منخفضة الضغط وأضرارها الخفية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

قاسم الجبوري عضو ائتلاف دولة القانون: المالكي متمسّك بترشيحه لرئاسة وزراء العراق

العراق
العراق
عادل نصار

أكد دولة قاسم الجبوري، عضو ائتلاف دولة القانون، أن نوري المالكي ما زال مرشح الكتلة البرلمانية الأكبر، الإطار التنسيقي، موضحًا أن موقف الإطار لم يتغير تجاه ترشيحه.


وأضاف دولة قاسم الجبوري، عضو ائتلاف دولة القانون، في مداخلة مع الإعلامية هاجر جلال، مقدمة برنامج "منتصف النهار"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الحالة العراقية تتسم بالديمقراطية وبوجود قبول ورفض متوازنين للمرشحين، لكنها تواجه تحديات بسبب التناحر بين الكتل السياسية وتأثير التدخل الخارجي على القرار الوطني.


وأشار دولة قاسم الجبوري، عضو ائتلاف دولة القانون، إلى أن التدخلات الخارجية أدت إلى ضياع القرار السياسي العراقي، مؤكّدًا أن التشرذم بين الكتل سمح لهذه الضغوط بالتأثير على الشأن الداخلي، وهو ما يقلص من قدرة القرار الوطني على التعبير عن مصالح البلاد.


وأكد دولة قاسم الجبوري، عضو ائتلاف دولة القانون، أن مثل هذه التدخلات تفرض ضغطًا يغطي على القضايا الوطنية الأساسية، معتبراً أن التحذيرات من هذا التأثير كانت مستمرة منذ فترة.

وذكر دولة قاسم الجبوري، عضو ائتلاف دولة القانون، أن التحدي الأكبر في العراق هو الحفاظ على التداول الداخلي للقرار السياسي وضمان أن تبقى الخيارات الوطنية على رأس الأولويات، مشيرًا إلى أن العملية الديمقراطية بطبيعتها تتضمن تقلبات بين القبول والرفض، إلا أن الانقسام بين الكتل يعرقل الوصول إلى توافق وطني حقيقي ويترك الباب مفتوحًا للقرارات الخارجية المؤثرة.

الجبوري ائتلاف دولة القانون المالكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس النواب

بيان عاجل في النواب حول استمرار أزمة تكليف خريجي الكليات الطبية

غرامة مالية

التعليم تحسم مصير الغياب بالمدارس في رمضان.. وهذه عقوبة المخالفين

سعر الذهب

400 جنيه| قفزة كبيرة في سعر الذهب عيار 21 الآن

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: 6 محافظات تحت تأثير السحب الرعدية الممطرة

صورة أرشيفية

تحذير عاجل من المدارس للطلاب المتغيبين خلال فترة التقييمات

الاهلي

الموت يفجع نجم الأهلي السابق

الاهلي

الغندور يثير الجدل بشأن مباراة الأهلي وسموحة

صلاة جناز القمص تادرس عطية الله

جنازة القمص تادرس عطية الله من الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية.. صور

ترشيحاتنا

الارتباط

هل يجوز الارتباط في السر دون علم الأهل؟.. أمين الفتوى يجيب

الشيخ خالد الجندى

خالد الجندي: أدب الأنبياء في القرآن نسب الخير لله والشر إلى النفس

الجامع الأزهر

10 آلاف وجبة يوميا.. وكيل الأزهر يشارك الطلاب الوافدين مائدة الإفطار بصحن الجامع الأزهر

بالصور

أكلات رمضانية لمرضى السكر.. استشاري باطنة توضح الوجبات الآمنة وكيفية تنظيم الكربوهيدرات

أكلات رمضانية لمرضى السكر
أكلات رمضانية لمرضى السكر
أكلات رمضانية لمرضى السكر

أورمان الشرقية توزع 700 بطانية و60 لحافاً للأسر الأولى بالرعاية بمركز الحسينية وصان الحجر

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

يارا السكري تلفت الأنظار بمواجهة حادة مع درة.. وكيمياء خاصة تجمعها بالعوضى في علي كلاي

يارا السكري
يارا السكري
يارا السكري

مخاطر القيادة بإطارات منخفضة الضغط وأضرارها الخفية

إطارات منخفضة الضغط
إطارات منخفضة الضغط
إطارات منخفضة الضغط

فيديو

رانيا محمود ياسين

من الساعة 3 في المطبخ.. رانيا محمود ياسين تكشف عن طقوسها في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تخصيب الخيال

عادل القليعي

عادل القليعي يكتب: رمضان" دعوة للعمل" لا للنوم.!

وائل الغول

وائل الغول يكتب: أصابع على الزناد.. هل تتهيأ إسرائيل لحرب متعددة الجبهات؟

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

المزيد