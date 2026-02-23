محافظ الوادي الجديد ورئيس الجامعة يبحثان إجراءات إنشاء المستشفى الجامعي

التقت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اليوم، الأستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد؛ وذلك لاستكمال ما تم دراسته و بحثه من إجراءات إنشاء مستشفى الوادي الجديد الجامعي، بحضور الدكتور شريف صبحي وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، والدكتورة ندا عبد المحسن عميد كلية الطب بجامعة الوادي الجديد، والدكتور أحمد صالح نقيب الأطباء بالمحافظة، والدكتور محمد محروس مدير منطقة التأمين الصحي وعدد من القيادات الطبية المعنية بالمحافظة.

حيث تناول اللقاء استعراض ما تم من تشاور وتنسيق مع السيد رئيس الجامعة خلال الفترة الماضية؛ للاستقرار على إنشاء مستشفى جامعي جديد واستغلال أنسب المبانى المتاحة؛ لتعظيم الاستفادة من الأصول الموجودة، بالتزامن مع إدراج المحافظة ضمن المرحلة الرابعة من منظومة التأمين الصحي الشامل والتي يُشترط تطبيقها بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة، والمزمع إطلاقها بعدد من مستشفيات المحافظة ومن بينها مستشفى الخارجة التخصصي، مثمنةً جهود الجامعة و وزارة التعليم العالي في الإسراع بتوفير المخصصات المالية للمشروع بخطة العام المالي القادم.

ووجهت المحافظ قطاع الصحة بإعداد خطة شاملة للاحتياجات اللازمة لتطبيق المنظومة بكافة المنشآت الطبية المستهدفة، واستيفاء متطلبات معايير الاعتماد الدولي «GAHAR»، مؤكدةً أن التأمين الصحي الشامل يمثل نقلة نوعية في جودة الخدمات الطبية المقدمة بالمحافظة وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.