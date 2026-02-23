درة تتمسك بزواجها ومواجهة حاسمة مع غريمتها تشعل الأحداث في علي كلاي

شهدت أحداث الحلقة السادسة تصاعداً دراميًا مثيراً في مسار ميادة (درة) وعلاقتها بزوجها علي كلاي (أحمد العوضي)، بعد أن دفعتها غيرتها من غريمتها روح لاتخاذ قرار بمواجهتها ضمن أحداث مسلسل علي كلاي الذي يُعرض على قنوات دي إم سي بالتوازي مع Watch It ضمن قائمة الأعلى مشاهدة على المنصة.

بعد سلسلة من التوترات في العلاقة بين ميادة وعلي كلاي والتي كادت أن تنتهى بالانفصال، تأتي لحظة مصارحة صادقة لتعيد المياه إلى مجاريها، حين يتمسك علي بزوجته ويرفض تطليقها. إلا أن فتة الهدوء التي تمر بها ميادة لم تدم طويلاً، إذ اتخذت ميادة قراراً بمواجهة روح، الفتاة التى تظن أن علي على علاقة بها.

جاءت المواجهة حاسمة ومباشرة، حيث طالبتها ميادة بأن تبعد عن علي وتنساه تماماً، مؤكدة أنه لا يحبها ولن يتزوجها في يوم من الأيام. جاءت هذه الخطوة ممهددة لمسار أكثر توترًا في الأحداث المقبلة.

مسلسل "علي كلاي" من بطولة درة، أحمد العوضى، يارا السكرى، انتصار، عمر رزيق، طارق الدسوفى ومحمود البزاوى وآخرين ومن إخراج محمد عبدالسلام.