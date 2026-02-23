قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأهلي يتقدم على سموحة بهدف مروان عثمان في الشوط الأول بدوري نايل
الكشف عن المدير الفني الجديد لـ تورينو الإيطالي
ماذا تفعل عند انفجار إطار السيارة أثناء القيادة؟ .. نصائح هامة
مسئول أمريكي: محادثات مع روسيا والصين لبحث اتفاق متعدد للحد من الأسلحة النووية
مهيب عبد الهادي: عودة القميص رقم 21 لغرفة ملابس الأهلي
الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن عقب زيارة أخوية للمملكة العربية السعودية
الفتوى والتشريع: يجوز للقاضي إذا حكم بجناية مصادرة الأشياء المتحصلة من الجريمة
بعد انتهاء المقلب.. رامز جلال بفيديو مع زيزو: الصلح خير والأهلي في دمي
مفاجأة دبلوماسية.. طهران تقدم مسودة اتفاق شاملة لواشنطن قبل لقاء جنيف
دينا: بلاغ ضدي كل ربع ساعة.. وأكاديمية الرقص مش بتحرض على الفسق والفجور
هل قررت التعليم تعطيل الدراسة غداً في المدارس لسوء الأحوال الجوية؟|توضيح عاجل
الأقرب إلى قلبه.. تعرف على سعر ومواصفات سيارة ولي العهد ‏السعودي بعد زيارة الرئيس السيسي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

درة تتمسك بزواجها ومواجهة حاسمة مع غريمتها تشعل الأحداث في علي كلاي

أوركيد سامي

شهدت أحداث الحلقة السادسة تصاعداً دراميًا مثيراً في مسار ميادة (درة) وعلاقتها بزوجها علي كلاي (أحمد العوضي)، بعد أن دفعتها غيرتها من غريمتها روح لاتخاذ قرار بمواجهتها ضمن أحداث مسلسل علي كلاي الذي يُعرض على قنوات دي إم سي بالتوازي مع Watch It ضمن قائمة الأعلى مشاهدة على المنصة.
بعد سلسلة من التوترات في العلاقة بين ميادة وعلي كلاي والتي كادت أن تنتهى بالانفصال، تأتي لحظة مصارحة صادقة لتعيد المياه إلى مجاريها، حين يتمسك علي بزوجته ويرفض تطليقها. إلا أن فتة الهدوء التي تمر بها ميادة لم تدم طويلاً، إذ اتخذت ميادة قراراً  بمواجهة روح، الفتاة التى تظن أن علي على علاقة بها.
جاءت المواجهة حاسمة ومباشرة، حيث طالبتها ميادة بأن تبعد عن علي وتنساه تماماً، مؤكدة أنه لا يحبها ولن يتزوجها في يوم من الأيام. جاءت هذه الخطوة ممهددة لمسار أكثر توترًا في الأحداث المقبلة.
مسلسل "علي كلاي" من بطولة درة، أحمد العوضى، يارا السكرى، انتصار، عمر رزيق، طارق الدسوفى ومحمود البزاوى وآخرين ومن إخراج محمد عبدالسلام.

وزير التربية والتعليم

هل قررت التعليم تعطيل الدراسة غداً في المدارس لسوء الأحوال الجوية؟|توضيح عاجل

غرامة مالية

التعليم تحسم مصير الغياب بالمدارس في رمضان.. وهذه عقوبة المخالفين

سعر الذهب

400 جنيه| قفزة كبيرة في سعر الذهب عيار 21 الآن

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: 6 محافظات تحت تأثير السحب الرعدية الممطرة

منحة التموين

800 جنيه لكل بطاقة.. كيف تحصل على منحة التموين وآخر موعد لصرفها؟

الاهلي

الموت يفجع نجم الأهلي السابق

صورة أرشيفية

إسرائيل تدرس إخلاء سفاراتها وترفع التأهب عالميا وتستدعي مسؤولين سابقين

عيد الفطر

أول يوم الجمعة ولا السبت؟.. موعد عيد الفطر 2026 فلكيا

وزير السياحة والآثار

وزير السياحة والآثار: نمو ملحوظ في أعداد الرحلات الجوية بين مصر وإنجلترا

جانب من اللقاء

محمد عوض تاج الدين رئيسًا لمجلس أمناء جامعة عين شمس الأهلية

الأنبا إيلاريون

الأنبا إيلاريون يدشن مذبـ.ــحي الملاك ميخائيل والبابا كيرلس السادس بقرية أبو حمرة

بالصور

ماذا تفعل عند انفجار إطار السيارة أثناء القيادة؟ .. نصائح هامة

انفجار إطار السيارة

هل يمكن تناول الكنافة لمرضى مقاومة الإنسولين؟ الحقيقة من منظور علمي

هل يمكن تناول الكنافة لمرضى مقاومة الإنسولين؟

أقل من 665 ألف جنيه.. أرخص 5 سيارات سيدان صينية ‏

سيارات سيدان صينية ‏

إفراج.. عمرو سعد يشك في تارا عماد والجمهور يترقب مواجهته مع أحمد عبدالحميد

عمرو سعد

رانيا محمود ياسين

من الساعة 3 في المطبخ.. رانيا محمود ياسين تكشف عن طقوسها في رمضان

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تخصيب الخيال

عادل القليعي

عادل القليعي يكتب: رمضان" دعوة للعمل" لا للنوم.!

وائل الغول

وائل الغول يكتب: أصابع على الزناد.. هل تتهيأ إسرائيل لحرب متعددة الجبهات؟

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

