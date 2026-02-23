قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مهيب عبد الهادي: عودة القميص رقم 21 لغرفة ملابس الأهلي
الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن عقب زيارة أخوية للمملكة العربية السعودية
الأهلي يتقدم على سموحة بهدف مروان عثمان في الشوط الأول بدوري نايل
الفتوى والتشريع: يجوز للقاضي إذا حكم بجناية مصادرة الأشياء المتحصلة من الجريمة
بعد انتهاء المقلب.. رامز جلال بفيديو مع زيزو: الصلح خير والأهلي في دمي
مفاجأة دبلوماسية.. طهران تقدم مسودة اتفاق شاملة لواشنطن قبل لقاء جنيف
دينا: بلاغ ضدي كل ربع ساعة.. وأكاديمية الرقص مش بتحرض على الفسق والفجور
هل قررت التعليم تعطيل الدراسة غداً في المدارس لسوء الأحوال الجوية؟|توضيح عاجل
الأقرب إلى قلبه.. تعرف على سعر ومواصفات سيارة ولي العهد ‏السعودي بعد زيارة الرئيس السيسي
مستشار الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي: بريطانيا وفرنسا مستعدتان لإرسال قوات إلى أوكرانيا
أصغر إمام قبلة.. الطالب محمد رضا يؤم المصلين بالجامع الأزهر في الليلة السادسة من رمضان
دينا: لبس الراقصة فيه حرمانية.. وأنا مش بفكر أعتزل
أخبار العالم

وزراء خارجية 18 دولة ومنظمات إقليمية تدين التوسع الاستيطاني الإسرائيلي

فرناس حفظي

أدان وزراء خارجية 18 دولة والأمناء العامون لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، بأشدّ العبارات سلسلة القرارات الإسرائيلية الأخيرة التي تُدخل توسّعات واسعة النطاق على السيطرة الإسرائيلية غير القانونية على الضفة الغربية.

وقع على البيان، وزراء خارجية كل من جمهورية مصر العربية، والجمهورية الفرنسية، ومملكة الدنمارك، وجمهورية أيسلندا، وجمهورية إندونيسيا، وأيرلندا، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودوقية لوكسمبورج الكبرى، ودولة فلسطين، والجمهورية البرتغالية، ودولة قطر، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية سلوفينيا، ومملكة إسبانيا، وجمهورية تركيا، والأمناء العامون لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.

 وأوضح البيان أن هذه التغييرات تشمل نطاقًا واسعًا من إعادة تصنيف الأرض الفلسطينية باعتبارها ما يُسمى «أراضي دولة» إسرائيلية، وتهدف إلى تسريع النشاط الاستيطاني غير القانوني، وتعزيز ترسيخ الإدارة الإسرائيلية.

وأكّد البيان أنّ المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، والقرارات المصممة لتعزيزها، تُعدّ انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام ٢٠٢٤.

وأكد البيان أن هذه القرارات الأخيرة تشكل جزءًا من مسار واضح يهدف إلى تغيير الواقع على الأرض، والمضي قدمًا نحو ضم فعلي غير مقبول، كما أنّها تقوّض الجهود الجارية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، بما في ذلك خطة النقاط العشرين بشأن غزة، وتهدد أيّ أفق حقيقي للاندماج الإقليمي.

ودعا البيان حكومة إسرائيل إلى التراجع عنها فورًا، واحترام التزاماتها الدولية، والامتناع عن اتخاذ أيّ إجراءات من شأنها إحداث تغييرات دائمة في الوضع القانوني والإداري للأرض الفلسطينية المحتلة.

وتأتي هذه القرارات في أعقاب تسارع غير مسبوق في سياسة الاستيطان الإسرائيلية، بما في ذلك الموافقة على مشروع E1 ونشر عطاءاته. وتشكّل هذه الإجراءات هجومًا مباشرًا ومتعمدًا على مقوّمات قيام الدولة الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين.

 وفي هذا السياق، أكّدت الـ18 مجددًا رفضها لجميع التدابير الرامية إلى تغيير التركيبة السكانية، والطابع، والوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام ١٩٦٧، بما في ذلك القدس الشرقية، مؤكدة معارضتها لأيّ شكل من أشكال الضم.

وأشار البيان إلى أنه في ظل التصعيد المقلق في الضفة الغربية، ندعو إسرائيل أيضًا إلى وضع حدٍّ لعنف المستوطنين ضدّ الفلسطينيين، بما في ذلك من خلال محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.

ونؤكّد مجددًا التزامنا باتخاذ خطوات ملموسة، وفقًا للقانون الدولي، للتصدي لتوسّع المستوطنات غير القانونية في الأرض الفلسطينية، ولسياسات وتهديدات التهجير القسري والضم.

واضاف أنه في شهر رمضان المبارك، نؤكّد كذلك أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس وأماكنها المقدسة، مع الاعتراف بالدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الصدد. وندين الانتهاكات المتكررة للوضع القائم في القدس، والتي تشكّل تهديدًا للاستقرار الإقليمي.

ودعا الوزراء إسرائيل إلى الإفراج الفوري عن عائدات الضرائب المحتجزة المستحقة للسلطة الفلسطينية، مشددة على ضرورة تحويل هذه العائدات إلى السلطة الفلسطينية وفقًا لبروتوكول باريس، حيث تُعدّ حيوية لتوفير الخدمات الأساسية للسكان الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.

ونؤكّد مجددًا التزامنا الراسخ بتحقيق سلام عادل وشامل ودائم في الشرق الأوسط على أساس حل الدولتين، بما يتماشى مع مبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وعلى أساس خطوط الرابع من حزيران عام ١٩٦٧. وكما ورد في إعلان نيويورك، فإن إنهاء الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني يُعدّ أمرًا حتميًا لتحقيق السلام والاستقرار والاندماج الإقليمي، مؤكدا أنه لا يمكن تحقيق التعايش بين شعوب ودول المنطقة إلا من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة وديمقراطية.

وزراء خارجية مصر سلوفينيا إسبانيا تركيا فلسطين اسرائيل

غرامة مالية

التعليم تحسم مصير الغياب بالمدارس في رمضان.. وهذه عقوبة المخالفين

وزير التربية والتعليم

هل قررت التعليم تعطيل الدراسة غداً في المدارس لسوء الأحوال الجوية؟|توضيح عاجل

سعر الذهب

400 جنيه| قفزة كبيرة في سعر الذهب عيار 21 الآن

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: 6 محافظات تحت تأثير السحب الرعدية الممطرة

الاهلي

الموت يفجع نجم الأهلي السابق

صورة أرشيفية

إسرائيل تدرس إخلاء سفاراتها وترفع التأهب عالميا وتستدعي مسؤولين سابقين

عيد الفطر

أول يوم الجمعة ولا السبت؟.. موعد عيد الفطر 2026 فلكيا

صلاة جناز القمص تادرس عطية الله

جنازة القمص تادرس عطية الله من الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية.. صور

عمرو سعد

إفراج.. عمرو سعد يشك في تارا عماد والجمهور يترقب مواجهته مع أحمد عبدالحميد

اورمان الشرقية

أورمان الشرقية توزع 700 بطانية و60 لحافاً للأسر الأولى بالرعاية بمركز الحسينية وصان الحجر

يارا السكري

يارا السكري تلفت الأنظار بمواجهة حادة مع درة.. وكيمياء خاصة تجمعها بالعوضى في علي كلاي

بالصور

هل يمكن تناول الكنافة لمرضى مقاومة الإنسولين؟ الحقيقة من منظور علمي

هل يمكن تناول الكنافة لمرضى مقاومة الإنسولين؟

أقل من 665 ألف جنيه.. أرخص 5 سيارات سيدان صينية ‏

سيارات سيدان صينية ‏

إفراج.. عمرو سعد يشك في تارا عماد والجمهور يترقب مواجهته مع أحمد عبدالحميد

عمرو سعد

الأقرب إلى قلبه.. تعرف على سعر ومواصفات سيارة ولي العهد ‏السعودي بعد زيارة الرئيس السيسي

سيارة ولي العهد ‏السعودى

رانيا محمود ياسين

من الساعة 3 في المطبخ.. رانيا محمود ياسين تكشف عن طقوسها في رمضان

