القبض على 3 أشخاص يمارسون أعمال البلطجة بالشرقية
محمد أنور ضحية مقلب فيفي عبده.. اليوم
دعاء الإفطار للصائم في اليوم السادس من شهر رمضان.. ردده قبل اذان المغرب
مصر تبدأ عضويتها في مجلس حقوق الإنسان برسالة حاسمة: مصداقية المنظومة الدولية تختبر في قطاع غزة
بسبب خلافات الجيرة.. القبض على بائع تعدى على سيدة بسلاح أبيض في الجيزة
أرقام الزمالك مع صافرة محمد الغازي قبل لقاء زد
قمة مصرية قطرية في القاهرة.. عبد العاطي والخليفي يرسمان خارطة إنقاذ لبنان والسودان
بيان لقادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا: ملتزمون بالعمل على تحقيق سلام عادل ودائم في أوكرانيا
أزمة مشجعي السنغال في المغرب تتصاعد.. رئيس الوزراء يلوح بازدواجية المعايير ويطرح خيار «العفو أو الترحيل»
محافظ الوادي: وقف تخصيص أراض زراعية بمناطق الحظر المائي حفاظًا على الخزان الجوفي
موعد أذان المغرب سادس يوم رمضان.. اعرف توقيت الإفطار اليوم
موعد مباراة بيراميدز وغزل المحلة في الدوري المصري
اقتصاد

أسعار السمك اليوم الثلاثاء 24فبراير2026.. كم وصل البلطي والبوري؟

ولاء عبد الكريم

يرصد موقع صدى البلد أسعار السمك اليوم الثلاثاء 24-2-2026.

 سعر السمك اليوم: 

البلطي (مختلف الأحجام): يبدأ من نحو 80 جنيهًا وقد يصل إلى ما بين 100 و120 جنيهًا للكيلو حسب الحجم. 

البوري: نحو 180 جنيهًا للكيلو.

 الماكريل: بين 100 و150 جنيهًا للكيلو. 

السمك الشخورة: حوالي 150 جنيهًا للكيلو. 

المرجان: حوالي 250 جنيهًا للكيلو. 

البربون: نحو 320 جنيهًا للكيلو.

الدنيس: سجل سعرًا مرتفعًا في بعض الأسواق بنحو 220 جنيهًا للكيلو.

السبيط (المسطح): يتراوح بين 150 و300 جنيهًا للكيلو حسب الحجم.

 الفيليه: حوالي 190 جنيهًا للكيلو. السردين: حوالي 180 جنيهًا للكيلو.

بالصور

محافظ الشرقية
طريقة عمل الكشك المصري
أكلات رمضانية مشبعة وقليلة التكلفة.. وجبات اقتصادية تناسب ميزانية الأسرة
