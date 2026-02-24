أسعار السمك اليوم الثلاثاء 24فبراير2026.. كم وصل البلطي والبوري؟

يرصد موقع صدى البلد أسعار السمك اليوم الثلاثاء 24-2-2026.

سعر السمك اليوم:

البلطي (مختلف الأحجام): يبدأ من نحو 80 جنيهًا وقد يصل إلى ما بين 100 و120 جنيهًا للكيلو حسب الحجم.

البوري: نحو 180 جنيهًا للكيلو.

الماكريل: بين 100 و150 جنيهًا للكيلو.

السمك الشخورة: حوالي 150 جنيهًا للكيلو.

المرجان: حوالي 250 جنيهًا للكيلو.

البربون: نحو 320 جنيهًا للكيلو.

الدنيس: سجل سعرًا مرتفعًا في بعض الأسواق بنحو 220 جنيهًا للكيلو.

السبيط (المسطح): يتراوح بين 150 و300 جنيهًا للكيلو حسب الحجم.

الفيليه: حوالي 190 جنيهًا للكيلو. السردين: حوالي 180 جنيهًا للكيلو.