سعر النفط مهيأ لصعود أكبر مع زيادة احتمالات الحرب بين أمريكا وإيران

من المرجح أن يرتفع سعر النفط بقوة مع اقتراب نشوب حرب بين الولايات المتحدة وإيران على ما يبدو، وفقاً لشركة الاستشارات في سوق الطاقة "إف جي إي نيكسانت إي سي إيه" (FGE NexantECA).

قال فيريدون فشراكي، الرئيس الفخري لشركة "إف جي إي" خلال مقابلة مع تلفزيون "بلومبرغ" يوم الإثنين: "لا أظن أن أمام الولايات المتحدة خياراً سوى خوض الحرب".

وأضاف فشراكي الذي يتابع السوق منذ عقود: "يصعب عليّ رؤية سيناريو يتجنبون فيه ذلك ببساطة، ثم يصدرون الأوامر للسفن بالعودة إلى ديارها". ارتفع النفط هذا العام مع تصاعد المواجهة بين واشنطن وطهران، ما أضاف علاوة مخاطر إلى الأسعار وأربك بعض التجار الذين راهنوا على تراجع الأسعار بسبب وفرة المعروض العالمي.

محاولات إبرام اتفاق بين أميركا وإيران يسعى الرئيس الأميركي دونالد ترمب -الذي وجّه بشن ضربات عسكرية محدودة ضد إيران العام الماضي- إلى إبرام اتفاق بشأن برنامجها النووي، في حين يشرف على حشد عسكري هائل في المنطقة.

يرى فشراكي "إذا ما أذعن الإيرانيون للمطالب الأميركية، فلن تبقى للنظام أي شرعية تُذكر، لذا لا خيار أمامهم سوى الرفض". قد يهمك: أجور ناقلات النفط مرشحة لمزيد من الارتفاع مع تصاعد مخاطر إيران قال فشراكي "إن المشهد هذه المرة سيكون مغايراً تماماً، نظراً لامتلاك الإيرانيين خيارين، هما: إما شن هجمات ضد دول الجوار بما في ذلك السعودية والإمارات والكويت، أو السعي لإغلاق مضيق هرمز".