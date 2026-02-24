"جولدمان": صناديق التحوط تبيع أكبر كمية أسهم منذ أبريل 2025

سجّل صافي مبيعات صناديق التحوط للأسهم العالمية أسرع وتيرة منذ موجة الانهيار المرتبطة بالرسوم الجمركية في أوائل أبريل 2025، وفقاً لمتداولين في وحدة "برايم سيرفسيز ديسك" (Prime Services Desk) لدى "غولدمان ساكس".

قال متداولو "غولدمان" إن صافي البيع خلال الأسبوع المنتهي في 19 فبراير كان قوياً إلى درجة أنه سجل انحرافاً معيارياً سلبياً قدره 1.4 مُقارنةً بالمستويات المعتادة. المعتادة.

وأضافوا في مذكرة موجهة للعملاء أن نشاط التداول الإجمالي واصل ارتفاعه المُسجل مؤخراً، مدفوعاً بعمليات البيع على المكشوف. شكوك حول استدامة مكاسب الأسهم ورغم أن هذه الأرقام تسبق أحدث اضطرابات الرسوم الجمركية، فإن موجة البيع تعكس شكوك بعض المستثمرين حيال استدامة مكاسب الأسهم المرتبطة بالنمو الاقتصادي. وأدت قراءات اقتصادية متباينة، ومخاوف من اضطرابات ناجمة عن تطبيقات جديدة للذكاء الاصطناعي، إلى اهتزاز المعنويات الإيجابية في الأسواق، فيما يتجه مؤشر "إس آند بي 500" لتسجيل أسوأ أداء شهري له منذ أبريل الماضي.

وقال فريق "غولدمان": "سُجل صافي بيع في جميع المناطق الرئيسية، بقيادة أميركا الشمالية وأوروبا.. وشهدت الأسهم الفردية، والأدوات المرتبطة بالعوامل الكلية صافي بيع، وشكلتا 58%، و42% من إجمالي صافي البيع الاسمي على التوالي، وكلاهما بقيادة عمليات البيع على المكشوف".