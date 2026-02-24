قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تصوير مقاطع فيديو لراغبى التمثيل.. القبص على مالك مكتب كاستينج بالجيزة
في مقطع فيديو مسيء.. أحمد ماهر يسب والد ياسر ورامز جلال والنقابة تحيله للتحقيق
التعليم : انتظروا النماذج الاسترشادية لـ امتحانات الثانوية العامة 2026 ..قريباً
مناورات «أركتيك إيدج 2026» تنطلق في ألاسكا وجرينلاند بمشاركة أمريكية-كندية-دنماركية
ضياء رشوان: الوزارة هدفها التنسيق بين جهات الإعلام وتمثيل الحكومة وليس التحكم في أحد
الوزراء: الطلب الصناعي يدفع الفضة لمستويات قياسية وتوقعات إيجابية في 2026
رئيس الوزراء العراقي يؤكد الدعم الكامل لوحدة لبنان وسيادته
برعاية رئيس الجمهورية.. الداخلية تواصل فعاليات المرحلة الـ 28 من "كلنا واحد"
زيلينسكي: ندعو الاتحاد الأوروبي لتحديد تاريخ واضح لانضمام أوكرانيا
أول تعليق من الكرملين على نية لندن وباريس تسليح كييف بالأسلحة النووية
زيلينسكي يدعو ترامب لزيارة كييف لممارسة الضغط على روسيا
روسيا تعلن تحرير بلدة ريزدفيانكا وتكشف حصيلة خسائر أوكرانيا خلال 24 ساعة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

رئيس شركة مياه البحر الأحمر يتفقد محطات الصرف الصحي وتحلية المياه لمتابعة انتظام التشغيل

ابراهيم جادالله

تفقد اللواء مهندس بهاء عبد المنعم سيد الأهل، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، عددًا من مواقع الشركة لمتابعة منظومة التشغيل ورفع كفاءة الأداء، وذلك في إطار توجيهات الدولة بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وضمان استدامتها.

وشملت الجولة تفقد محطات صرف صحي (ب) بمنطقة المارينا، ومحطة صرف صحي (د) بمنطقة الكوثر، ومحطة الصرف الصحي الرئيسية (هـ)، حيث تابع انتظام العمل داخل المحطات، مؤكدًا أهمية تقديم خدمات صرف صحي مطابقة للمعايير من خلال التخلص الآمن من مياه الصرف الصحي مع مراعاة الاشتراطات البيئية في التشغيل.

ووجّه رئيس الشركة قطاع التشغيل والصيانة وإدارة شبكات الصرف الصحي بسرعة التعامل مع جميع بلاغات طفح الصرف الصحي الواردة إلى الشركة، وإزالة أسبابها فورًا، بما يضمن الحفاظ على الصحة العامة وسلامة البيئة.

كما تابع سير العمل بمحطة اليسر لتحلية المياه للتأكد من انتظام التشغيل، مشددًا على ضرورة مراقبة الطاقة الإنتاجية للمحطة بشكل مستمر لضمان كفاءة الأداء.

وأكد اللواء مهندس بهاء عبد المنعم سيد الأهل الالتزام الكامل بإجراءات التشغيل القياسية، خاصة عقب الانتهاء من تنفيذ أعمال الصيانة بالمحطة، لضمان استدامة إمدادات المياه وتقديم خدمة مستقرة وآمنة للمواطنين.

تأتي هذه الجولة في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لمنظومة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، وحرص الشركة على رفع كفاءة التشغيل وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

حفنة من الفستق.. سر القوة والصحة والمناعة في قبضة يدك

طريقة عمل مكرونة بالصلصة واللحمة المفرومة.. أكلة تكفي الأسرة

طبق جانبي للعزومات.. مكعبات دجاج بالزبدة والثوم مع صوص الفلفل الكريمي

مرسيدس جي كلاس الصغيرة تودع حلم السيارات الكهربائية

