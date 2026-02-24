رئيس شركة مياه البحر الأحمر يتفقد محطات الصرف الصحي وتحلية المياه لمتابعة انتظام التشغيل

تفقد اللواء مهندس بهاء عبد المنعم سيد الأهل، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، عددًا من مواقع الشركة لمتابعة منظومة التشغيل ورفع كفاءة الأداء، وذلك في إطار توجيهات الدولة بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وضمان استدامتها.

وشملت الجولة تفقد محطات صرف صحي (ب) بمنطقة المارينا، ومحطة صرف صحي (د) بمنطقة الكوثر، ومحطة الصرف الصحي الرئيسية (هـ)، حيث تابع انتظام العمل داخل المحطات، مؤكدًا أهمية تقديم خدمات صرف صحي مطابقة للمعايير من خلال التخلص الآمن من مياه الصرف الصحي مع مراعاة الاشتراطات البيئية في التشغيل.

ووجّه رئيس الشركة قطاع التشغيل والصيانة وإدارة شبكات الصرف الصحي بسرعة التعامل مع جميع بلاغات طفح الصرف الصحي الواردة إلى الشركة، وإزالة أسبابها فورًا، بما يضمن الحفاظ على الصحة العامة وسلامة البيئة.

كما تابع سير العمل بمحطة اليسر لتحلية المياه للتأكد من انتظام التشغيل، مشددًا على ضرورة مراقبة الطاقة الإنتاجية للمحطة بشكل مستمر لضمان كفاءة الأداء.

وأكد اللواء مهندس بهاء عبد المنعم سيد الأهل الالتزام الكامل بإجراءات التشغيل القياسية، خاصة عقب الانتهاء من تنفيذ أعمال الصيانة بالمحطة، لضمان استدامة إمدادات المياه وتقديم خدمة مستقرة وآمنة للمواطنين.

تأتي هذه الجولة في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لمنظومة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، وحرص الشركة على رفع كفاءة التشغيل وتحسين جودة الخدمات المقدمة.