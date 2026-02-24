الهلال يواجه التعاون في مواجهة حاسمة لتعويض التعثر واستعادة صدارة الدوري السعودي

يخوض الهلال اختبارًا صعبًا خارج ملعبه عندما يحل ضيفًا على التعاون في التاسعة مساءً على ملعب نادي التعاون ببريدة، ضمن الجولة العاشرة المؤجلة من الدوري السعودي.

وتحمل مواجهة الليلة أهمية مضاعفة للفريقين؛ فالتعاون يبحث عن استعادة توازنه، بينما يطمح الهلال للعودة بقوة إلى دائرة المنافسة على الصدارة.

ويحتل الهلال المركز الثاني برصيد 54 نقطة من 16 فوزًا و6 تعادلات، بعدما فرّط في الصدارة عقب تعادله الأخير أمام الاتحاد، في مباراة لعب خلالها المنافس بعشرة لاعبين منذ الدقائق الأولى.

ويسعى “الزعيم” إلى تجاوز تعثره الأخير واستعادة نغمة الانتصارات لمواصلة الضغط في سباق القمة.

ويدخل التعاون المواجهة وهو في المركز الخامس برصيد 39 نقطة، بعدما حقق 12 انتصارًا مقابل ثلاثة تعادلات و7 هزائم، لكنه يعيش فترة تراجع واضحة بعد خسارته ثلاثًا من آخر أربع مباريات، كان أحدثها أمام الفيحاء، إلى جانب تعادل وحيد، ما جعله مهددًا بفقدان موقعه في جدول الترتيب، ورغم صعوبة المهمة، يتطلع الفريق للعودة إلى سكة الانتصارات.