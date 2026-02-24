جهود مصرية على مدار 24 ساعة لتقديم المساعدات والخدمات للأشقاء بغزة

أكد عماد محمد، متحدث اللجنة المصرية في غزة، أن هناك عملًا على مدار 24 ساعة من أجل تقديم الخدمات للأشقاء في غزة، وأن تعليمات القيادة السياسية يتم تنفيذها على مدار الأيام الماضية، مع الوقوف بشكل مكثف مع الأشقاء في غزة.

وأضاف متحدث اللجنة المصرية في غزة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، أن هناك خطة تم وضعها لتنفيذها في رمضان، وأنه بالفعل يتم تنفيذ الخطة من خلال تقديم آلاف الوجبات للأشقاء في المخيمات، وتوفير المياه لهم.

ولفت إلى أنه يتم توزيع التمور على الأهالي، وأن الدولة تعمل على زيادة المساعدات للأشقاء في غزة، وأن اللجنة تعمل على مدار اليوم لتنفيذ ما يُطلب منها.

وأشار إلى أن العلم المصري موجود على المخيمات، وأن الخيام بها جميع الخدمات الأساسية، وأن هذا جهد كبير يُبذل لتوفير جميع الخدمات للأشقاء في غزة.