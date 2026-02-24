محافظ الإسكندرية يوجه برفع كفاءة منظومة النظافة وتحقيق الانضباط بالشارع

عقد المهندس أيمن عطية اجتماعًا موسعًا مع القيادات التنفيذية ومديري المديريات الخدمية بديوان عام المحافظة، وذلك لبحث مستجدات العمل واستعراض أهم الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطنين.

وخلال الاجتماع، أكد المحافظ أن المرحلة الحالية تتطلب تكثيف الجهود والعمل بروح الفريق الواحد، مشددًا على أهمية التواجد الميداني المستمر والتفاعل المباشر مع المواطنين، وسرعة الاستجابة لشكاواهم، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الارتقاء بمستوى الخدمات وتحقيق رضا المواطن.

كما وجّه المحافظ بضرورة وضع خطط عاجلة للتعامل مع الملفات ذات الأولوية، وعلى رأسها رفع كفاءة منظومة النظافة، وتحقيق الانضباط بالشارع وسرعة رصد المخالفات وازالتها ومنع تكرار المخالفات والتصدي لأي تعديات على الأراضي الزراعية ، إلى جانب الاستعداد الكامل للتعامل الفوري مع الأزمات والطوارئ.

وشدد المحافظ على أهمية التنسيق الكامل بين مختلف الأجهزة التنفيذية ومديريات الخدمات، والمتابعة اليومية للأعمال على أرض الواقع، مع تكثيف الحملات الرقابية لضبط الأسواق والعمل على استقرار الأسعار ومنع أية مخالفات تمس حقوق المواطنين.

وخلال اللقاء وجهت المهندسة نائب المحافظ بتكثيف العمل على ملف التحول الرقمي وميكنة الخدمات بما يحقق رضي المواطن ويسهل التعاملات الحكومية .

وفي ختام الاجتماع، أشار المحافظ إلى أن مكتبه مفتوح أمام كافة المقترحات والأفكار التطويرية، مؤكدًا أن خدمة المواطن السكندري هي الهدف الأول والأساسي لكافة أجهزة المحافظة خلال المرحلة المقبلة.