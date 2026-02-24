أستاذ بالأزهر: المساجد منبع النور في حياتنا اليومية

أكد الدكتور نادي عبد الله، الأستاذ بجامعة جامعة الأزهر، أن المساجد ليست مجرد أماكن لأداء الصلاة، بل هي بيوت نورانية تتجلى فيها طاعة الله وذكره، مشيرًا إلى أن ارتباط المؤمن بالمسجد يقوي إيمانه ويهذب قلبه ويفتح له أبواب الخير في الدنيا والآخرة.

بشرى النبي للمشائين إلى المساجد

وخلال حلقة برنامج «فالتمسوا نورًا» المذاع على قناة قناة الناس، أوضح أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر المشائين إلى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة، ما يعكس عظيم فضلها وأهمية المواظبة على الصلاة فيها بإخلاص وخشوع.

نور في الدنيا والآخرة

وأضاف أن المداومة على الصلاة في المساجد تمنح المؤمن نورًا يوم القيامة، وتجعله من الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، مؤكدًا أن تعلق القلب بالمسجد يجدد الروحانية ويعزز التقوى في الحياة اليومية.

قصة تعكس عمق الارتباط بالمسجد

واستشهد بقصة الصحابي ثابت بن عامر رضي الله عنه، الذي طلب من أبنائه أن يحملوه إلى المسجد رغم مرضه ليؤدي صلاة المغرب، فلما صلى توفاه الله وهو ساجد، مبينًا أن هذا النموذج يجسد مدى تعلق المؤمن بالمسجد وحرصه على نيل القرب من الله.

دعوة للمواظبة واقتباس النور

ودعا الدكتور نادي عبد الله إلى الالتزام بحضور المساجد والإكثار من ذكر الله فيها، معتبرًا أن التعلق بها طريق لاقتباس النور الإلهي والارتقاء بالروح، ومؤكدًا أن المداومة عليها تزرع الإيمان في القلوب وتبعد الإنسان عن الانغماس في ملذات الدنيا.