تداول 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلنت هيئة مواني البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن على الأرصفة يبلغ (9) سفن وتم تداول 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة و(732) شاحنة و(66) سيارة، فيما سجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1319 راكبا بموانيها.

وأوضحت الهيئة - في بيان اليوم /الثلاثاء/- أن حركة الواردات شملت (3000) طن بضائع و(367) شاحنة و(61) سيارة، فيما شملت حركة الصادرات (9000) طن بضائع و(365) شاحنة و ( 5 ) سيارات .

وأشارت إلى أن ميناء سفاجا شهد استقبال السفينتين (الحرية2 وPOSEIDON EXPRESS)، بينما غادرت ثلاث سفن وهي (الحرية1، PANLILY ،ALCUDIA EXPRESS)، فيما شهد ميناء نويبع تداول (5200) طن بضائع و(345) شاحنة من خلال رحلات لأربع سفن وهي (سينا، نيو عقبة، الحسين، وأور).