الزراعة: 241 قافلة بيطرية مجانية لدعم صغار المربين في 238 قرية خلال يناير

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، عن تنفيذ 241 قافلة بيطرية علاجية وإرشادية مجانية خلال شهر يناير، شملت 238 قرية بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك في إطار جهود الوزارة لدعم المربين وتعزيز الخدمات البيطرية المجانية بالمناطق الريفية.

وقال الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتوسع في تقديم الخدمات البيطرية المجانية، ودعم صغار المربين، وتحسين مستوى الرعاية الصحية للحيوانات، بما يسهم في تنمية الثروة الحيوانية والداجنة.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن القوافل البيطرية تمثل أحد أهم أدوات الدولة للوصول بالخدمة البيطرية إلى القرى الأكثر احتياجًا، لما لها من دور مباشر في الوقاية من الأمراض، وتحسين معدلات الإنتاج، ورفع الوعي البيطري لدى المربين.

وأوضح أن تلك القوافل، والتي تم تنفيذها خلال شهر يناير قدمت خدماتها العلاجية والوقائية لما يزيد على 71 ألف رأس ماشية، شملت تنفيذ أعمال رش جماعي ضد الطفيليات الخارجية، وتجريع ضد الطفيليات الداخلية، إلى جانب علاج الحالات الباطنية، وإجراء تدخلات جراحية، وفحص وعلاج حالات تناسليات، بما يعكس شمولية الخدمات المقدمة للمربين.

وأضاف أن القوافل شملت أيضًا فحص وعلاج أكثر من 49 ألف طائر، ضمن جهود دعم قطاع الثروة الداجنة والتربية المنزلية، وتحسين معدلات الأمان الحيوي بالقرى.

وأكد رئيس الهيئة استمرار تنفيذ القوافل البيطرية المجانية والتوسع فيها خلال الفترة المقبلة، تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية، ودعمًا لمبادرات التنمية الريفية، وعلى رأسها مبادرة «حياة كريمة»، بما يحقق تحسين مستوى معيشة المربين ويعزز منظومة الأمن الغذائي.