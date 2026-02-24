محافظ البحر الأحمر يستقبل رئيس دير الأنبا أنطونيوس لتلقي التهنئة بمناسبة توليه مهام منصبه

استقبل الدكتور وليد عبد العظيم البرقي، محافظ البحر الأحمر، صباح اليوم، نيافة الأنبا يسطس أسقف ورئيس دير الأنبا أنطونيوس شمال المحافظة، لتقديم التهنئة بمناسبة توليه مهام منصبه محافظًا للإقليم، وذلك بحضور السيدة ماجدة حنا نائب المحافظ، والقمص أبسخيرون الأنبا أنطونيوس مسؤول مقر الدير بالغردقة، في إطار توجيهات الدولة بتعزيز التواصل بين مؤسساتها وترسيخ قيم المواطنة.

وأعرب نيافة الأنبا يسطس عن خالص تهانيه وتمنياته للمحافظ بالتوفيق والسداد في أداء مسؤولياته، مؤكدًا دعم الكنيسة الدائم لمشروعات التنمية بالمحافظة، وحرصها على تعزيز روح المحبة والتعاون بين جميع أبناء الوطن.

من جانبه، ثمّن محافظ البحر الأحمر هذه الزيارة، مؤكدًا اعتزازه بروح التآخي التي تجمع أبناء المحافظة، ومشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق تطلعات المواطنين ودفع مسيرة التنمية الشاملة.

وتأتي هذه الزيارة في إطار العلاقات الطيبة والتواصل المستمر بين مؤسسات الدولة والكنيسة، بما يعكس وحدة الصف الوطني ويعزز قيم الانتماء والمشاركة المجتمعية في دعم خطط التنمية بالمحافظة.