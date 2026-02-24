سلامة الغذاء بالوادي الجديد: إعدام 3 أطنان و 300كجم لحوم وخضروات مجمدة منتهية الصلاحية

أعلن الدكتور محمود علاء علي مدير فرع هيئة سلامةالغذاء بالوادى الجديد بالاشتراك مع مديرية التموين والإشراف من جهاز البيئة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة عن إعدام ٣ طن و٣٠٠ كجم لحوم وخضروات مجمده ومنتهية الصلاحية.



وأوضح أنه تم نقل المضبوطات إلى المدفن الصحى بالكيلو ١٠ بعد كمين السلام واعدامها حسب اللوائح والقوانين المنظمة لطرق إعدام المنتجات الصحية بعد قرار النيابة وأخذ الرأى من مفتشى الهيئة القومية لسلامة الغذاء بصفتها الجهة المنوطة بالتفتيش على الأغذية مع معدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة وسيارات مديرية التموين ورجال مباحث التموين .

وكان كمين النقب بطريق الخارجة أسيوط قد قام بالابلاغ عن سيارة محملةبحوالى ٣طن و ٣٠٠كجم لحوم غير مجمدة وخضروات غير مجمدة على سيارة مكشوفة غير متبعة اشتراطات التخزين للأغذية واللحوم المجمدة



وعلى الفور تم توجه مفتشى الهيئة القومية لسلامة الغذاء إلى السيارة وعمل المحضر اللازم وقررت النيابة إعدام المنتجات المجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية بالمدافن الصحية المختصة وتشكيل لجنة يرأسها الهيئة القومية لسلامةالغذاء.