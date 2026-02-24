قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
من البديل إلى الرقم الصعب.. كيف أثبت هادي رياض جدارته في خط دفاع الأهلي في أول مباراة رسمية له؟
وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة درعا الوطن والعيون الساهرة على أمنه
هل حان وقت إعادة ترتيب خط هجوم ليفربول؟ صعود "نجوموها" وتراجع مردود صلاح يفتح النقاش قبل الحسم في الموسم
مركز الأزهر للفتوى يوضح كل ما يتعلق بزكاة الفطر.. وقتها ومقدارها وحكم إخراجها
الاحتلال يطلق النار على الجيش اللبناني في منطقة سردة - مرجعيون
إحالة أشرف حكيمي إلى المحاكمة في فرنسا واللاعب يتمسك ببراءته
القاهرة تستضيف الاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم الجيش اللبناني
التهديدات مستمرة.. الجيش الأمريكي ينقل 150 طائرة لأوروبا والشرق الأوسط
وزبر البترول: معرض إيجبس 2026 فرصة لتسليط الضوء على مكانة مصر كوجهة استثمارية جاذبة
قنبلة تهدد حياة رئيس وزراء أستراليا وإجراء عاجل من السلطات
لمدة 15 سنة.. إيداع المتهم في قضية المنشار الكهربائي بالإسماعيلية بدار رعاية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظ الوادي الجديد تبحث مع قيادات الأزهر سبل الارتقاء بمنظومة العمل وتعزيز الشراكة المجتمعية

منصور ابوالعلمين

التقت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اليوم، الشيخ شعبان مرعي رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بالمحافظة، والدكتور عادل عبده محمود عميد فرع كلية البنات والبنين الأزهرية والمشرف على معهد التمريض الازهرى، والدكتور عمر عبدالكريم مدير عام الوعظ بالمحافظة؛ بحضور محمد كجك نائب المحافظ، لبحث سبل الارتقاء بمنظومة التعليم الأزهري بمختلف مراحله ومؤسساته على أرض المحافظة.


التنسيق والتكامل مع مؤسسات الأزهر الشريف

وأكدت المحافظ، خلال اللقاء، حرص المحافظة على التنسيق والتكامل مع مؤسسات الأزهر الشريف؛ بما يدعم جهود التنمية البشرية وبناء الوعي، ويعزز من دور التعليم الأزهري كأحد روافد النهج الوسطي وتخريج كوادر أزهرية مؤهلة علميًا ودعويًا قادرة على أداء دورها في ترسيخ القيم الوسطية وخدمة المجتمع.

كما تطرق اللقاء إلى بحث آليات تفعيل دور بيت العائلة المصرية بالمحافظة باعتباره أحد الركائز الوطنية الداعمة لتعزيز قيم المواطنة والتسامح والتعايش المشترك؛  إلى جانب تنظيم مسابقة لمعلمي الأزهر الشريف في حفظ وتفسير القرآن الكريم، على أن يتم تكريم الفائزين وتوزيع جوائز مالية خلال الاحتفال بليلة القدر.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد محافظ الوادي

وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة درعا الوطن والعيون الساهرة على أمنه

حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات والتعديات المخالفة من شوارع منيا القمح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الأميرة سنت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذئاب المنفردة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شهر الأنوار

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: خداع الهدايا.. حين يتحول حصان طروادة إلى شفرة رقمية

