محافظ الوادي الجديد تبحث مع قيادات الأزهر سبل الارتقاء بمنظومة العمل وتعزيز الشراكة المجتمعية

التقت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اليوم، الشيخ شعبان مرعي رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بالمحافظة، والدكتور عادل عبده محمود عميد فرع كلية البنات والبنين الأزهرية والمشرف على معهد التمريض الازهرى، والدكتور عمر عبدالكريم مدير عام الوعظ بالمحافظة؛ بحضور محمد كجك نائب المحافظ، لبحث سبل الارتقاء بمنظومة التعليم الأزهري بمختلف مراحله ومؤسساته على أرض المحافظة.



التنسيق والتكامل مع مؤسسات الأزهر الشريف

وأكدت المحافظ، خلال اللقاء، حرص المحافظة على التنسيق والتكامل مع مؤسسات الأزهر الشريف؛ بما يدعم جهود التنمية البشرية وبناء الوعي، ويعزز من دور التعليم الأزهري كأحد روافد النهج الوسطي وتخريج كوادر أزهرية مؤهلة علميًا ودعويًا قادرة على أداء دورها في ترسيخ القيم الوسطية وخدمة المجتمع.

كما تطرق اللقاء إلى بحث آليات تفعيل دور بيت العائلة المصرية بالمحافظة باعتباره أحد الركائز الوطنية الداعمة لتعزيز قيم المواطنة والتسامح والتعايش المشترك؛ إلى جانب تنظيم مسابقة لمعلمي الأزهر الشريف في حفظ وتفسير القرآن الكريم، على أن يتم تكريم الفائزين وتوزيع جوائز مالية خلال الاحتفال بليلة القدر.