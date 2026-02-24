وفاة شخص في حادث اصطدام ملاكي ونقل ثقيل على طريق سفاجا – القصير

شهد طريق سفاجا–القصير بمحافظة البحر الأحمر، عصر الثلاثاء، حادث تصادم عنيف بين سيارة ملاكي وأخرى نقل ثقيل عند الكيلو 50، أسفر عن وفاة شخص في موقع الحادث.

وبحسب مصادر ميدانية، تلقت غرفة العمليات إخطارًا بوقوع التصادم على الطريق، وعلى الفور تحركت فرق الإسعاف إلى مكان البلاغ للتعامل مع المصابين وتأمين موقع الحادث. وأظهرت المعاينة الأولية أن شخصًا فارق الحياة متأثرًا بإصاباته الناتجة عن قوة الاصطدام.

وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى ووضعه تحت تصرف جهات التحقيق، فيما جرى تحرير محضر بالواقعة وإخطار الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتباشر الأجهزة المعنية التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد أسبابه، وسط تنبيه لقائدي المركبات بضرورة الالتزام بالسرعات المقررة وتوخي الحذر، خاصة على الطرق السريعة الممتدة بالمحافظة.