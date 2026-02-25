قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: قرار المحكمة العليا بشأن إلغاء الرسوم الجمركية مؤسف جدًا
حسبنا الله ونعم الوكيل .. كريم الدبيس يُعلّق على أحداث مباراة سيراميكا والإسماعيلي
سنن الصيام.. 8 أعمال للرسول يغفل عنها الناس في رمضان
بكام كيلو البانيه؟.. أسعار الدواجن والبيض تفاجئ الجميع
ترامب: ارتفاع إنتاج النفط الأمريكي بأكثر من 600 ألف برميل يوميًا
أقل من 2.30 دولار للجالون .. ترامب يتباهى بانخفاض أسعار البنزين خلال خطاب حالة الاتحاد
ترامب يُشيد بانخفاض معدل جرائم القتــ.ـل في الولايات المتحدة
ترامب: استثمارات بـ 18 تريليون دولار تتدفق على أمريكا من جميع أنحاء العالم
خطاب الاتحاد .. ترامب يُهاجم «بايدن» ويؤكد: هذا هو العصر الذهبي لأمريكا
خطاب حالة الاتحاد .. ترامب: تلقينا أكثر من 80 مليون برميل من النفط الفنزويلي
حادث مأساوي .. العثور على جثمان شابة داخل منزل الزوجية يُثير الذهول في بورسعيد
بعيدًا عن الأضواء.. هشام يكن يكشف كواليس توليه تدريب منتخب إريتريا
توك شو

تباين حاد بين بوتين وزيلينسكي .. وترامب يتمسك بالتسوية الشاملة

روسيا وأوكرانيا
روسيا وأوكرانيا
محمود محسن

قال رامي جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من واشنطن، إن إحياء كلٍّ من الرئيس الروسي ونظيره الأوكراني للذكرى المرتبطة بالحرب جاء بأسلوب يعكس تباينًا حادًا في الخطاب والمواقف.

وأوضح خلال مداخلة مع الإعلامية داليا أبو عميرة، على قناة القاهرة الإخبارية، أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وجّه رسالة مباشرة إلى الرئيس الأميركي، داعيًا إياه إلى مواصلة دعم بلاده والبقاء إلى جانبها في مواجهة روسيا، في المقابل، شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن أوكرانيا وحلفاءها سيدفعون ثمنًا باهظًا لإصرارهم على محاولة هزيمة روسيا.

وفيما يتعلق بردة الفعل في واشنطن، أكد جبر أن هذه التصريحات، على حدّتها، لا تبدو كفيلة بتغيير موقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي يتسم بالوضوح والثبات منذ اليوم الأول للحرب.

وأشار إلى أن موقف ترامب يرتكز على عدة مبادئ أساسية: أولًا، أن روسيا ليست عدوًا للولايات المتحدة، بل دولة كبرى وطرف رئيسي في النزاع، ما يفرض – وفق رؤيته – ضرورة الحوار معها من أجل التوصل إلى تسوية.

ثانيًا، رفض الاستمرار في تقديم مساعدات مالية وعسكرية سخية لأوكرانيا كما كان يحدث في عهد جو بايدن، إذ يفضل ترامب أن تُباع الأسلحة الأميركية إلى الأوروبيين، على أن يتولى هؤلاء تمويلها ومن ثم تقديمها إلى كييف، سواء عبر البيع أو التبرع، والأولوية لديه، وفق هذا الطرح، هي أن تحصل الولايات المتحدة على مقابل مادي للأسلحة التي تُمنح لأوكرانيا.

ثالثًا، التأكيد على ضرورة إنهاء الحرب عبر مسار تفاوضي يؤدي إلى سلام دائم، لا إلى وقف مؤقت لإطلاق النار، فترامب – بحسب جبر – لا يميل إلى هدنة قصيرة الأمد تمتد 30 أو 60 يومًا، بل يسعى إلى تسوية شاملة تنهي الحرب بصورة نهائية.

