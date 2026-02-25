قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
«وسادة تحت الغطاء».. والدة ضحية بورسعيد تكشف أسرار الساعات الأخيرة قبل مقتـ.ـل ابنتها
الفنان محمد القس: مسلسل «حد أقصى» يسلط الضوء على قضية غسيل الأموال من زاوية إنسانية
ليلة المفاجآت الكبرى في دوري أبطال أوروبا.. إنتر ميلان يسقط أمام بودو جليمت.. ورباعي يحجز بطاقة العبور إلى ثمن النهائي
صامد وثابت رغم الظروف .. لاعب الزمالك السابق يتغنّى بجمهور الأبيض
مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 25-2-2026 .. والقنوات الناقلة
بعد موجة من التذبذب .. أسعار الذهب اليوم الأربعاء
التعليم : غداً ..آخر موعد لتسليم استمارة الثانوية العامة 2026 الإلكترونية للمدارس
«قاللي ألفاظ خادشة».. قرار بشأن مندوب توصيل متهم بالتحـ.ـرش بسيدة في الدقي
بعد الفوز على زد.. موعد مباراة الزمالك القادمة أمام بيراميدز في الدوري
أحد نجوم كرة القدم الكبار .. حسام حسن ينعى مصطفى رياض
واشنطن تحذّر أوكرانيا من استهداف المصالح الأمريكية في كازاخستان
شقيق ضحية بورسعيد يكشف «كلمة السر» في الجريمة.. اتهامات مُثيرة لفتاة من العائلة
نشرة المرأة والمنوعات | تعرّف على التأثير النفسي لبرامج المقالب على الأطفال.. متى تتناول الحديد في شهر رمضان؟

آية التيجي

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والمنوعات خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ومن أبرزها..

نشرة المرأة والمنوعات

الدكتور أحمد أمين، خبير العلاقات الإنسانيةما بين الإيجابيات والسلبيات.. التأثير النفسي لبرامج مقالب رمضان على الأطفال

أفضل أوقات تناول الحديد خلال رمضانمتى تتناول الحديد في شهر رمضان؟.. التوقيت الأفضل لامتصاصه

ترتيب أطباق الإفطار في رمضانترتيب أطباق الإفطار في رمضان .. الطريقة الصحية لمكسر صيامك

فوائد تناول البروكلي البروكلي من خضار «مكروه للأطفال» إلى سوبرفوود .. يحارب الالتهاب ويُدعّم صحة القلب

البروكلي صيامك شهر رمضان التأثير النفسي لبرامج مقالب رمضان على الأطفال المرأة والمنوعات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

