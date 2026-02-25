تعليق ناري من هيثم فاروق بعد صدارة الزمالك للدوري

علق هيثم فاروق نجم الزمالك السابق علي تصدر نادي الزمالك ترتيب الدوري الممتاز.

وكتب فاروق من خلال حسابه الشخصي اكس :" الزمالك على القمة بعد مباراة صعبة .الحمد لله .مبروك للزمالك وللزملكاوية .شحاتة رائع ويستحق رجل المباراة .بيزيرا عاد لمستواه المميز فى بداية الموسم .أهداف كثيرة ضائعة .أخيرآ (شيلوا ) بانزا .



حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزًا مهمًا على حساب زد بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.



الزمالك في حسم المواجهة لصالحه ليواصل نتائجه الإيجابية في المسابقة، ويعزز موقعه في صدارة جدول الترتيب.

ويواجه نادي الزمالك نظيره بيراميدز مساء يوم الأحد المقبل على ملعب الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري المصري