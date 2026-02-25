لدعم الاقتصاد.. المركزي التايلاندي يخفض سعر الفائدة الرئيسي بشكل غير متوقع

أ ش أ

خفض البنك المركزي التايلاندي سعر الفائدة الرئيسي بشكل غير متوقع اليوم "الأربعاء"، وذلك في إطار سعيه لدعم الاقتصاد الذي يواجه ضغوطا نتيجة حالة عدم اليقين المتعلقة بالرسوم الجمركية الأمريكية.

وذكرت شبكة "تشانيل نيوز آشيا" أن لجنة السياسة النقدية في البنك صوتت بأغلبية 4 أصوات مقابل صوتين على خفض سعر إعادة الشراء ليوم واحد بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 1%، وذلك خلال أول مراجعة لها لهذا العام.

جاء القرار مخالفا لتوقعات خبراء الاقتصاد الذين رجحوا الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير.

ويعد هذا سادس خفض لسعر الفائدة منذ أكتوبر 2024، حيث انخفض بإجمالي 150 نقطة أساس، في محاولة من السلطات لإنعاش ثاني أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا.