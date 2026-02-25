رئيس مدينة رأس غارب يتفقد شكوى أحد المواطنين ميدانيًا

تفقد اللواء محمد صلاح الدين، رئيس مدينة رأس غارب، شكوى أحد المواطنين من خلال جولة ميدانية عاجلة شملت معاينة محل سكنه والوقوف على طبيعة وظروف معيشته على أرض الواقع، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وليد عبد العظيم البرقي، محافظ البحر الأحمر، بضرورة تعزيز قنوات التواصل المباشر مع المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدولة بتفعيل آليات الاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين.

تأتي هذه الجولة في إطار سياسة المحافظة القائمة على التفاعل الفوري مع الشكاوى، والعمل على إيجاد حلول عملية تسهم في تحسين جودة الحياة، بما يضع احتياجات المواطنين في صدارة أولويات الجهاز التنفيذي.

وخلال الجولة، استمع رئيس المدينة إلى عدد من الأهالي الذين عرضوا مطالبهم ومقترحاتهم، مؤكدًا أن التواصل الميداني يمثل أداة أساسية لتقييم مستوى الخدمات ورصد الاحتياجات الفعلية على أرض الواقع، بما يضمن توجيه الجهود التنفيذية بصورة دقيقة.

في ختام الجولة، أكد اللواء محمد صلاح الدين أن مكتب رئيس المدينة مفتوح لاستقبال الشكاوى والمقترحات بشكل دائم، مشددًا على أن الهدف هو تحسين مستوى الخدمات المقدمة والارتقاء بمستوى المعيشة لأهالي رأس غارب، في إطار المتابعة المستمرة من محافظ البحر الأحمر لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة بجميع مدن المحافظة.