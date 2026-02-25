قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مش قلقانة لو بيعمل مساكنة.. دينا تكشف رأيها المثير للجدل حول تربية الأبناء والرقص
محامي فرد الأمن: رجل الأعمال استغل نفوذه.. وموكلي حرص على ضبط النفس بسبب توفير قوت أطفاله
دعاء اليوم السابع من رمضان.. ردد أفضل 50 دعوة تقضي لك 1000 حاجة وتزيد الأرزاق
درة لـ صدى البلد: أرفض الظهور في برامج المقالب
الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجلس إدارة شركة GCL الصينية
وزارة المالية: 98% من المواطنين يستفيدون من إعفاء الضريبة على العقارات
في الذكرى الـ١٠٨٦ لتأسيسه.. محافظ الشرقية يشارك في الاحتفال باليوم السنوي للجامع الأزهر
برشلونة يضع عمر مرموش كخيار بديل بجانب ألفاريز وهالاند في الصيف المقبل
بعد مأساة غرق الطلاب في شاطئ أبو تلات.. تأييد حبس رئيس أكاديمية وهمية 3 سنوات
تأجيل محاكمة إعلامي متهم بسب وقذف الفنانة بدرية طلبة لجلسة 25 مارس
أستراليا تدرس منع دخول إسرائيلي لتحريضه على إبادة الفلسطينيين بغزة
ضحية الخصوص.. شاب يقتل فتاة رفضت الارتباط به| وشاهد عيان: سلمت المتهم لمعاون المباحث
برلمان

النائبة هند رشاد: «أبواب الخير» تعزز الحماية الاجتماعية وتدعم الأسر الأكثر احتياجًا في رمضان

حسن رضوان

أشادت النائبة هند رشاد عضو مجلس النواب، بالمبادرة الرئاسية «أبواب الخير» لتكثيف جهود الحماية الاجتماعية خلال شهر رمضان 2026، والتي تستهدف دعم الأسر الأولى بالرعاية في مختلف محافظات الجمهورية، لا سيما المناطق الحدودية والنائية.

وأكدت "رشاد" أن المبادرة تمثل نموذجًا حقيقيًا لتضافر جهود الدولة في ضمان كرامة المواطنين وتلبية احتياجاتهم الأساسية خلال الشهر الكريم، مشيدة بالتنسيق بين صندوق تحيا مصر ووزارة التضامن الاجتماعي لضمان وصول الدعم إلى جميع الفئات المستحقة.

وشددت هند رشاد على أن التعاون بين صندوق تحيا مصر ووزارة التضامن الاجتماعي يمثل نموذجًا ناجحًا للعمل الحكومي المنسق، حيث أن المبادرة تشمل توزيع 3 ملايين كرتونة مواد غذائية، وتقديم 4 ملايين وجبة إفطار للصائمين عبر المطابخ والمائد الموزعة على مختلف المحافظات، وتستمر طوال الشهر، مع إرسال المزيد من القوافل بشكل دوري لضمان وصول الدعم لكل الأسر الأولى بالرعاية.

وأوضحت النائبة هند رشاد أن المبادرة تؤكد التزام الدولة بتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين، خصوصًا الفئات الأكثر احتياجًا، وتعكس النهج المستمر لتعزيز التضامن الاجتماعي ودعم الأسر الأولى بالرعاية في كل أنحاء الجمهورية.

الحماية الاجتماعية شهر رمضان 2026 الأسر الأولى بالرعاية المناطق الحدودية والنائية وزارة التضامن الاجتماعي

الدواجن والبيض

بكام كيلو البانيه؟.. أسعار الدواجن والبيض تفاجئ الجميع

صورة ضحية بورسعيد

حادث مأساوي .. العثور على جثمان شابة داخل منزل الزوجية يُثير الذهول في بورسعيد

الطفل محمد

مأساة طفل العلمين .. 12 يومًا في عرض البحر بين رواية الأسرة وتساؤلات الإنقاذ بعد رصده متجهًا نحو مارينا

ياسمين الخطيب

ما المرض الذي أُصيبت به ياسمين الخطيب؟ أطباء يوضحون تفاصيل

الإعلامية ياسمين الخطيب

تورّم مُفاجئ يتحوّل إلى جراحة عاجلة.. ماذا حدث لإعلامية شهيرة في ثالث أيام رمضان؟

كريم الدبيس

حسبنا الله ونعم الوكيل .. كريم الدبيس يُعلّق على أحداث مباراة سيراميكا والإسماعيلي

ياسمين الخطيب

جراحة دقيقة .. ياسمين الخطيب تعلن إصابتها بعدوى بكتيرية في أنسجة بشرة الوجه

طيران الرياض

بعد زيارة الرئيس السيسي.. طيران الرياض يُعلن: القاهرة ثاني وجهاتنا الإقليمية

انجي المقدم

إنجي المقدم: علياء في الست موناليزا تحد.. وظهوري في 7 حلقات فقط لا يزعجني

إليسا

إليسا تهنئ الكويت بعيدها الوطني

أحمد مجدي

خالص عزائي لأختي وزميلتي.. أحمد مجدي ينعى والد مي عمر

الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجلس إدارة شركة GCL الصينية

في الذكرى الـ١٠٨٦ لتأسيسه.. محافظ الشرقية يشارك في الاحتفال باليوم السنوي للجامع الأزهر

أخطاء شائعة في تعليم الأطفال الصيام.. تجنبها ليحب طفلك العبادة

وزير النقل يتابع التقدم في أعمال تنفيذ الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع

تصريحات الراقصة دينا

مش قلقانة لو بيعمل مساكنة.. دينا تكشف رأيها المثير للجدل حول تربية الأبناء والرقص

بئر غرس

الرسول شرب واغتسل منه.. بئر غرس شاهد على السيرة النبوية في المدينة المنورة

سيدة تعتدي على سائق توك توك في المنوفية

سيدة تتعدى على سائق توك توك بآلة حادة أثناء سيرها في المنوفية.. والأمن يفحص الفيديو

وزير الدفاع يشارك مقاتلي الجيش الثاني الميداني تناول وجبة الإفطار

وزير الدفاع: حماية الوطن تتطلب الحفاظ على الكفاءة القتالية لمواجهة كافة التحديات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

