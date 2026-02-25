النائبة هند رشاد: «أبواب الخير» تعزز الحماية الاجتماعية وتدعم الأسر الأكثر احتياجًا في رمضان

أشادت النائبة هند رشاد عضو مجلس النواب، بالمبادرة الرئاسية «أبواب الخير» لتكثيف جهود الحماية الاجتماعية خلال شهر رمضان 2026، والتي تستهدف دعم الأسر الأولى بالرعاية في مختلف محافظات الجمهورية، لا سيما المناطق الحدودية والنائية.

وأكدت "رشاد" أن المبادرة تمثل نموذجًا حقيقيًا لتضافر جهود الدولة في ضمان كرامة المواطنين وتلبية احتياجاتهم الأساسية خلال الشهر الكريم، مشيدة بالتنسيق بين صندوق تحيا مصر ووزارة التضامن الاجتماعي لضمان وصول الدعم إلى جميع الفئات المستحقة.

وشددت هند رشاد على أن التعاون بين صندوق تحيا مصر ووزارة التضامن الاجتماعي يمثل نموذجًا ناجحًا للعمل الحكومي المنسق، حيث أن المبادرة تشمل توزيع 3 ملايين كرتونة مواد غذائية، وتقديم 4 ملايين وجبة إفطار للصائمين عبر المطابخ والمائد الموزعة على مختلف المحافظات، وتستمر طوال الشهر، مع إرسال المزيد من القوافل بشكل دوري لضمان وصول الدعم لكل الأسر الأولى بالرعاية.

وأوضحت النائبة هند رشاد أن المبادرة تؤكد التزام الدولة بتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين، خصوصًا الفئات الأكثر احتياجًا، وتعكس النهج المستمر لتعزيز التضامن الاجتماعي ودعم الأسر الأولى بالرعاية في كل أنحاء الجمهورية.