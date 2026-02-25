تعرف على الأحوزة العمرانية المعتمدة بمركز ومدينة الدلنجات خلال عام

أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أن المحافظة حريصة على التخطيط العمراني المنظم بجميع المدن والمراكز ونشر جميع البيانات المتعلقة بالأحوزة العمرانية المعتمدة، بما يضمن توفير بيئة عمرانية آمنة ومستقرة وتسهيل إجراءات البناء والترخيص للمواطنين.

وقالت “عازر” إن الأحوزة العمرانية التي تم اعتمادها بمركز ومدينة الدلنجات على مدار عام، شملت تحديث الحيز العمراني لـ 9 قرى، واعتماد حيز عمرانى جديد لـ87 عزبة.

كما اعتمدت المحافظة 3 مخططات تفصيلية بقرية طيبة بالدلنجات، وجار العمل على الانتهاء من باقى المخططات التفصيلية.

وأكدت محافظ البحيرة أن هذه الأحوزة ستساهم في استيعاب الزيادة السكانية بشكل منظم وآمن، وتلبية احتياجات المواطنين، وتمكينهم من فرص البناء المنظم، وتسهيل إصدار التراخيص داخل الحيز العمراني المعتمد، فضلًا عن تعزيز مشروعات البنية التحتية والخدمات العامة.

الأحوزة العمرانية المعتمدة بمركز ومدينة الدلنجات

من جانبها، قالت المهندسة أميرة بطيشة، مدير عام التخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة، إنه جارٍ العمل على الانتهاء من تحديث الأحوزة العمرانية لباقي القرى، واعتماد أحوزة عمرانية جديدة لباقى العزب، بالتنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني بوزارة الإسكان.

جدير بالذكر أنه سيتم تباعًا نشر باقى الأحوزة العمرانية بمختلف مدن ومراكز المحافظة على الصفحة الرسمية لمحافظة البحيرة، لتسهيل الاطلاع عليها من قبل المواطنين وتمكينهم من معرفة الحيز العمراني المعتمد لكل قرية وعزبة.