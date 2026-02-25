قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
1086 عاما على تأسيسه.. المفتي: الأزهر ذاكرة الأمة العلمية وضميرها الديني الحي
مفتي الجمهورية يحسم الجدل: ما حكم صناعة "فيلم" للمتوفى بتقنيات الـ AI؟
دمشق وواشنطن تبحثان تثبيت وحدة سوريا واندماج قسد وإعادة تفعيل السفارة
الأردن يحذر من انتهاكات الاحتلال في القدس ويؤكد ضرورة إيصال المساعدات إلى غزة دون قيود
الحكومة توافق على 11 قرارا جديدا اليوم.. تفاصيل
حكم من أفطر في نهار رمضان ناسيا.. وصيام أيام عن المتوفي.. المفتي يكشف التفاصيل
حسام موافي: من يتاجر في الأعشاب ماله حرام وسيذهب إلى جهنم
مفتي الجمهورية: صيام رأس السنة الهجرية والتسعة من ذي الحجة لها مكانة عظيمة
عودة الأجواء الشتوية.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس من الخميس إلى الاثنين المقبل
دعاء الإفطار سابع يوم رمضان.. ردده قبل أذان المغرب بدقائق يفتح لك أبواب الرحمة
الأعلى للإعلام ينعي فهمي عمر: فقدنا واحدًا من أهم القامات الإذاعية
بعد انتقادات ترامب… لندن تعلق نقل السيادة على جزر تشاغوس وتفتح باب مشاورات جديدة مع واشنطن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

الداخلية تكشف حقيقة ادعاء مسجل خطر القبض على شقيقته وزوجها دون وجه حق بالإسكندرية

المتهم
المتهم

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات عدة مقاطع فيديو تم تداولها عبر أحد التطبيقات بمواقع التواصل الاجتماعى تضمنت ادعاء أحد الأشخاص قيام قوة أمنية من قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية بالقبض على شقيقته وزوجها وابنتهما دون وجه حق وقيامه بحلق شعره وإحداث إصابات بنفسه اعتراضاً على ذلك.

 بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن ، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 22 الجارى تبلغ لقسم شرطة محرم بك بوجود مشاجرة بدائرة القسم بين طرف أول ("شقيقة القائم على النشر، زوجها ، ابنتهما" – مقيمون بدائرة القسم) وطرف ثان (مالك مقهى ، عامل بذات المقهى – مقيمان بذات الدائرة ) لوجود خلافات بينهم حول الجيرة تعدى خلالها الطرفان على بعضهما بالضرب والتراشق بالحجارة وإحداث تلفيات بإحدى السيارات.


 وأمكن ضبط طرفى المشاجرة فى حينه وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وأمكن تحديد وضبط القائم على النشر (مسجل شقى خطر سبق اتهامه فى  "37 قضية "ما بين اتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية ، بلطجة ، إطلاق أعيرة نارية ، وشروع فى قتل" ومطلوب التنفيذ عليه فى 5 قضايا "استعراض قوة ، بلطجة ، سلاح نارى") وبحوزته (طبنجة – كمية من مخدرى "الحشيش الهيروين") .

وبمواجهته بادعائه الكاذب قرر بقيامه بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها لغل يد الأجهزة الأمنية عن ضبطه فى الأحكام الصادرة ضده وحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى قسم شرطة محرم بك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضحية بورسعيد

شهادة شقيقها تقلب الموازين.. القصة الكاملة للعثور على جثمان شابة في بورسعيد

ياسمين الخطيب

ما المرض الذي أُصيبت به ياسمين الخطيب؟ أطباء يوضحون تفاصيل

الإعلامية ياسمين الخطيب

تورّم مُفاجئ يتحوّل إلى جراحة عاجلة.. ماذا حدث لإعلامية شهيرة في ثالث أيام رمضان؟

ياسمين الخطيب

جراحة دقيقة .. ياسمين الخطيب تعلن إصابتها بعدوى بكتيرية في أنسجة بشرة الوجه

والدة ضحية بورسعيد

«وسادة تحت الغطاء».. والدة ضحية بورسعيد تكشف أسرار الساعات الأخيرة قبل مقتـ.ـل ابنتها

مشغولات ذهبية

بعد موجة من التذبذب .. أسعار الذهب اليوم الأربعاء

فرد الأمن

تنحي دفاع رجل الأعمال المتهم بالتعدي على فرد أمن داخل كمبوند شهير

الزمالك

بعد فوز الزمالك.. أيمن يونس: شيكوبانزا خطر علينا

ترشيحاتنا

بنزيما 

إصابة بنزيما تهدد خط هجوم الهلال قبل المواجهات الحاسمة.. كيف سيواجه الزعيم الأزمة؟

وليد الركراكي

أمجاد قطر وضغوط أفريقيا.. الركراكي يصارع الوقت لتصحيح مسار المغرب قبل المونديال

ضحية بورسعيد

شهادة شقيقها تقلب الموازين.. القصة الكاملة للعثور على جثمان شابة في بورسعيد

بالصور

بتحس بحموضة بعد الإفطار؟ .. أطعمة تقضى عليها

بتحس بحموضة بعد الإفطار؟ اطعمة تقضى عليها
بتحس بحموضة بعد الإفطار؟ اطعمة تقضى عليها
بتحس بحموضة بعد الإفطار؟ اطعمة تقضى عليها

خرج من عباية الكوميدي.. إشادات واسعة بأداء محمد أنور في مسلسل مناعة

محمد انور
محمد انور
محمد انور

تشييع جثمان والد مي عمر بحضور الفنانين

محمد سامي
محمد سامي
محمد سامي

لأول مرة في الدراما المصرية.. هانيا فهمي قاضية في مسلسل فرصة أخيرة

هانيا فهمي
هانيا فهمي
هانيا فهمي

فيديو

تطورات أزمة الفنان أحمد ماهر

تطورات جديدة في أزمة أحمد ماهر مع رامز وياسر جلال

تصريحات الراقصة دينا

مش قلقانة لو بيعمل مساكنة.. دينا تكشف رأيها المثير للجدل حول تربية الأبناء والرقص

بئر غرس

الرسول شرب واغتسل منه.. بئر غرس شاهد على السيرة النبوية في المدينة المنورة

سيدة تعتدي على سائق توك توك في المنوفية

سيدة تتعدى على سائق توك توك بآلة حادة أثناء سيرها في المنوفية.. والأمن يفحص الفيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد