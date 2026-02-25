الداخلية تكشف حقيقة ادعاء مسجل خطر القبض على شقيقته وزوجها دون وجه حق بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات عدة مقاطع فيديو تم تداولها عبر أحد التطبيقات بمواقع التواصل الاجتماعى تضمنت ادعاء أحد الأشخاص قيام قوة أمنية من قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية بالقبض على شقيقته وزوجها وابنتهما دون وجه حق وقيامه بحلق شعره وإحداث إصابات بنفسه اعتراضاً على ذلك.

بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن ، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 22 الجارى تبلغ لقسم شرطة محرم بك بوجود مشاجرة بدائرة القسم بين طرف أول ("شقيقة القائم على النشر، زوجها ، ابنتهما" – مقيمون بدائرة القسم) وطرف ثان (مالك مقهى ، عامل بذات المقهى – مقيمان بذات الدائرة ) لوجود خلافات بينهم حول الجيرة تعدى خلالها الطرفان على بعضهما بالضرب والتراشق بالحجارة وإحداث تلفيات بإحدى السيارات.



وأمكن ضبط طرفى المشاجرة فى حينه وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وأمكن تحديد وضبط القائم على النشر (مسجل شقى خطر سبق اتهامه فى "37 قضية "ما بين اتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية ، بلطجة ، إطلاق أعيرة نارية ، وشروع فى قتل" ومطلوب التنفيذ عليه فى 5 قضايا "استعراض قوة ، بلطجة ، سلاح نارى") وبحوزته (طبنجة – كمية من مخدرى "الحشيش الهيروين") .

وبمواجهته بادعائه الكاذب قرر بقيامه بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها لغل يد الأجهزة الأمنية عن ضبطه فى الأحكام الصادرة ضده وحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.