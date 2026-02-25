محافظ الوادي الجديد تتابع الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين بالتأمين الصحي

تفقدت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، مقر التأمين الصحي بمدينة الخارجة، وذلك لمتابعة انتظام الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين خلال شهر رمضان، يرافقها علي نجاح رئيس المركز، والدكتور شريف صبحي وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمد محروس مدير منطقة التأمين الصحي بالمحافظة.

متابعة عمل العيادات الخارجية وانتظام تواجد الأطباء

وتابعت المحافظ عمل العيادات الخارجية وانتظام تواجد الأطباء ومدى توافر الأدوية بالصيدلية، والتقت بالمواطنين المتواجدين واستمعت إلى شكاواهم ومطالبهم، حيث تم بحث بعض المطالب وحلها فورًا، موجهة بحصر كافة المطالب والنواقص من الأدوية والمستلزمات الطبية والمعوقات التي تواجه منظومة العلاج على نفقة الدولة لسرعة دراستها وتوفيرها، وإعلان موعد تواجد الأطباء بالتخصصات المختلفة لتقليل زمن انتظار المواطنين خارج العيادات.

من ناحية أخرى، تفقدت أعمال الإنشاءات الجارية بالمبنى الجديد الملحق بالتأمين، مؤكدة سرعة الانتهاء من الأعمال وفقًا للخطة الزمنية، لتطوير وتحسين الخدمة الحالية.