توزيع 400 لحاف وبطانية على الأكثر احتياجا في قنا

نجحت جمعية الأورمان تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة قنا فى توزيع (400) لحاف وبطانية على الأسر الأكثر احتياجاً في إطار جهود الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين، وبالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك.



وأكد مجدي نجيب فهيم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بقنا، أن التوزيع جاء بالتزامن مع الأجواء الإيمانية للشهر المبارك، وضمن خطة متكاملة لدعم الفئات الأكثر احتياجاً، بالإضافة إلى الحماية من تقلبات الطقس وخاصة مع استمرار موجات البرد الليلية التي تتطلب توفير سبل التدفئة اللازمة للأسر الأكثر احتياجاً.



و من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن توزيع الألحفة والبطاطين جاء تلبيةً لاحتياجات الأهالي في ظل موجات البرد التي تتزامن هذا العام مع أيام الصيام، مؤكداً أن عملية التوزيع شملت القرى النائية والنجوع الأكثر استحقاقاً بقرى دندرة والجبيل والطويرات وحاجر الترامسة والحميدات بمركز قنا، وقرى فاز غرب والصعايدة ونجع الفجيرة وعزبة الألفى بمركز دشنا، لضمان أن يقضي الأهالي شهر رمضان في دفء وأمان.



وأكد شعبان أن التوزيع جاء بالتعاون الكامل مع مديرية التضامن الاجتماعي بقنا وتحت إشراف المحافظة لضمان وصول الدعم لمستحقيه، حيث استندت عملية التوزيع إلى أبحاث ميدانية دقيقة لتحديد الأسر الأكثر استحقاقاً (الأرامل، الأيتام، ومحدودي الدخل)، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين في مواجهة متطلبات الشهر الكريم.



واختتم شعبان بالتأكيد على استمرار القوافل الغذائية (كراتين رمضان) إلى جانب توزيع البطاطين طوال أيام الشهر الكريم، لتشمل كافة أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية.



يذكر أن توزيع الألحفة في شهر رمضان يأتي ضمن منظومة عمل الجمعية الهادفة إلى إمداد الأسر غير القادرة بالمشروعات التنموية الصغيرة والمتناهية الصغر وتقديم عدد من الخدمات الطبية لهم فى مجالات علاج مرضى العيون والقلب ومرضى السرطان في صعيد مصر، بجانب دعم هذه الأسر موسميًا من خلال توزيع كراتين المواد الغذائية في رمضان وتوزيع بطاطين الشتاء في موسم الشتاء وتوزيع لحوم الأضاحي عقب عيد الأضحى المبارك.