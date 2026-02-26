مسلسل «اتنين غيرنا».. نجاحات متتالية وقصة حب جديدة لـ نور إيهاب

تزدهر حياة عاليا (نور إيهاب) العملية وأيضًا العاطفية بقصة حب جديدة على وشك أن نشهد بدايتها، وذلك في أحداث الحلقة الجديدة من مسلسل “اتنين غيرنا” الذي يُعرض على قنوات ON، وضمن قائمة الأعلى مشاهدة على منصة WATCH It.

بعدما حققت حلمها وبدأت العمل كمديرة أعمال للفنانة نور (دينا الشربيني) وحققت فيه نجاحات متتالية، تنجذب عاليا لإبراهيم (يوسف وهبي) بمجرد رؤيته وينتابها الفضول حوله وتسأل عنه، لتعلم أنه مساعد مخرج في لوكيشن تصوير عمل فني معهم.

وفي اليوم الذي يليه، ينشأ أول حديث بينهما، يتعرفا على بعضهما البعض ويتفاجآ بوجود عدة أصدقاء مشتركين بينهما، ما يزيد من شعور عاليا بأن هناك عامل جذب أكبر منهما جمعهما سويًا.

وعلى الرغم من حديثها السابق بفكاهة عن عقدتها من العلاقات والزواج، لما تراه حولها من علاقات فاشلة ومؤذية، إلا أنه يبدو أن عاليا ستمنح نفسها فرصة وتفتح قلبها للحب.

مسلسل “اتنين غيرنا”

“اتنين غيرنا” مسلسل يدور في إطار درامي من بطولة دينا الشربيني وآسر ياسين وناردين فرج وفدوى عابد، من تأليف رنا أبو الريش، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج Media Hub.