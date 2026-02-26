ميناء دمياط يستقبل 18 سفينة حاويات وبضائع عامة



أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 18 سفينة .. بينما غادر عدد 13 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 29 سفينة .

وقد أوضح البيان أنه قد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 21963 طن تشمل 10033 طن يوريا و 350 طن كسب صويا و 156 طن بصل و 589 طن كلينكر و 10835 طن بضائع متنوعة .

كما أشار البيان إلى أنه قد بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 40561 طن تشمل : 4541 طن قمح و 13350 طن ذرة و 2673 طن حديد و 9609 طن خردة و 4341 طن فول و 1040 طن خشب زان و 5007 طن بضائع متنوعة .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 708 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 152 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2054 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 55032 طنًا .

كما غادر عدد 1 قطار بحمولة إجمالية 1278 طن قمح متجه إلى صوامع كوم ابو راضي ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً عدد 6388 حركة .