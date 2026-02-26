قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لتحويل أموال الزكاة.. حدود السحب والإرسال من تطبيق انستاباي مصر
محافظ بورسعيد يتفقد سير العمل بمحطة رفع الصرف الصحي R1 بعد رفع كفاءتها
آرني سلوت ينتقد صفقات ليفربول : لم نستفد فعليًا سوى من نصف ما أنفقناه
عمرو الليثي في إنسان تاني: اختر من يدخل حياتك بعناية ولا تجعل ثقتك بابا للخداع
رواتب تصل لـ35 ألف جنيه.. فرص عمل جديدة في مشروع الضبعة
حسام موافي: مريض القلب له رخصة الإفطار.. والصيام مفيد بشروط وتنظيم غذائي دقيق
مات صائما على موتوسيكل.. مصرع طالب ثانوية عامة صدمه قطار بالمنوفية
انت تحترم نفسك.. خناقة بين شيماء سيف وأحد أعضاء فريق عمل مقلب فيفي عبده
أنا بخاف.. ذعر شيماء سيف بسبب معزة في مقلب فيفي عبده
ضبط المتهمين بالتعدي على صيدلي بالضرب في كفر الشيخ
البرلمان يفتح ملف التكليف.. ويتدخل رسميًا لتعيين الأطباء الخريجين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ميناء دمياط يستقبل 18 سفينة حاويات وبضائع عامة

ميناء دمياط
ميناء دمياط
زينب الزغبي


أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 18 سفينة .. بينما غادر عدد 13 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 29 سفينة .
وقد  أوضح البيان أنه قد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 21963 طن تشمل 10033 طن يوريا و 350 طن كسب صويا و 156 طن بصل و 589 طن كلينكر و 10835 طن بضائع متنوعة .
كما  أشار البيان إلى أنه قد بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 40561 طن تشمل : 4541 طن قمح و 13350 طن ذرة و 2673 طن حديد و 9609 طن خردة و 4341 طن فول و 1040 طن خشب زان و 5007 طن بضائع متنوعة .
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 708 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 152 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2054 حاوية مكافئة .
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 55032 طنًا .
كما غادر عدد 1 قطار بحمولة إجمالية 1278 طن قمح متجه إلى صوامع كوم ابو راضي ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً عدد 6388 حركة .

دمياط محافظ دمياط ميناء دمياط سفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المجنى عليها فاطمة خليل ضحية بورسعيد وخطيبها

فك اللغز.. زوجة شقيق خطيبها المتهمة بإنهاء حياة فاطمة.. وشهد ومحمود خارج دائرة الاتهام

فاطمة خليل ضحية بورسعيد

فارقت الدنيا بمنزل أسرة خطيبها .. ما السر الذي كشفته فاطمة فكان سببا فى إنهاء حياتها؟

صورة ارشيفية

موعد صرف معاشات شهر مارس لـ 11.5 مليون مواطن

800 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

800 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

أسعار الفراخ اليوم

بكام الفراخ البيضاء؟.. أسعار الدواجن اليوم الخميس 8 رمضان

شوبير

شوبير يتغنى بصفقة الأهلي الجديدة: المسؤولين طايرين ومبسوطين بيه

وزير التربية والتعليم

15 قرار نهائي بشأن امتحانات الثانوية العامة 2026 .. ماذا أعلنت التعليم؟

التموين

مد ساعات العمل بمنظومة صرف التموين 3 ساعات إضافية يومياً

ترشيحاتنا

محافظ بورسعيد: الاستماع للمواطنين وحل مشكلاتهم على رأس أولويات العمل التنفيذي

للوقوف على احتياجاتهم.. محافظ بورسعيد يواصل لقاءاته مع المواطنين

اللواء إبراهيم أبو ليمون :يوجه باستمرار أعمال تحسين مستوى النظافة ورفع كفاءة المرافق لتحسين جودة الحياة للمواطنين

محافظ بورسعيد يتابع أعمال تحسين مستوى النظافة ورفع كفاءة شبكة الصرف الصحي.. صور

جانب من الجولة

محافظ القليوبية يتفقد مكتبة المنار وأعمال تطوير ممشى أهل مصر

بالصور

طريقة عمل كيكة قدرة قادر .. طعم غني وكريمي

طريقة عمل كيكة قدرة قادر
طريقة عمل كيكة قدرة قادر
طريقة عمل كيكة قدرة قادر

طرق فعالة لكبح شراهة الرغبة في الحلويات بعد الإفطار خلال رمضان

طرقً فعالة للسيطرة على الرغبة في الحلويات خلال رمضان
طرقً فعالة للسيطرة على الرغبة في الحلويات خلال رمضان
طرقً فعالة للسيطرة على الرغبة في الحلويات خلال رمضان

طريقة عمل فراخ بصوص المشروم (البيكاتا).. وصفة كريمي وسهلة

طريقة عمل فراخ بصوص المشروم البيكاتا
طريقة عمل فراخ بصوص المشروم البيكاتا
طريقة عمل فراخ بصوص المشروم البيكاتا

مخاطر الإفراط في ممارسة الرياضة في شهر رمضان.. عندما يتحول النشاط البدني لخطر صحي

مخاطر الإفراط في ممارسة الرياضة في رمضان
مخاطر الإفراط في ممارسة الرياضة في رمضان
مخاطر الإفراط في ممارسة الرياضة في رمضان

فيديو

ياسمين الخطيب

3 خراريج في الوجه.. ماذا حدث لياسمين الخطيب في ثالث يوم رمضان؟

جمال شعبان

الإنسان يملك ثلاثة أمخاخ.. مفاجأة يعلنها جمال شعبان

بكاء رانيا فريد شوقي

مزاجية وتكره الروتين.. رانيا فريد شوقي تكشف أسرار حياتها وتبكي على الهواء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد