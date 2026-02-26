دمياط تحتل المركز الثاني على مستوى الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية

في إطار تقديم خدمات مبادرة دعم صحة المرأة للكشف المبكر عن أورام الثدي والأمراض غير السارية حصلت مديرية الشئون الصحية بدمياط على المركز الثاني على مستوى الجمهورية في الزيارة الدورية للمبادرة وذلك عن شهر يناير الماضي وللشهر الثاني على التوالي.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد عبد الخالق وكيل وزارة الصحة أن هذا ، يعد شهادة حقيقية على كفاءة الفريق الطبي والإداري العامل بالمبادرة في منشآت الرعاية الصحية الأولية بمحافظة دمياط، وعلى وعي المرأة الدمياطية وحرصها على صحتها ومستقبلها.

واضاف ، أن ذلك يأتي هذا الإنجاز نتاج التخطيط الجيد والتعاون المثمر بين كل الأطراف المنفذة وخطوة مهمة نحو مجتمع أكثر صحة وسعادة.

ياتى ذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان.

و الدكتور حسام الدين فوزي محافظ دمياط والدكتور محمد عبد الخالق براوي وكيل وزارة الصحة بدمياط .

